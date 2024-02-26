Gram altın için 15 gün uyarısı!

2024 yılının yatırım araçları borsa, altın ve mevduat oldu. Geçtiğimiz hafta altın ve borsada yukarı yönlü seyir dikkat çekti. Gram altın 2038 lira seviyesine çıkarken, borsa 9400 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 9400 puan seviyesinin üzerine çıksa da burada kalıcılık sağlayamadı. Gram altın ise cuma günü 2038 lira ile tarihi rekor kırdı. Şubat ayının ortalarından itibaren mevduat faizlerindeki yükseliş de dikkat çekiyor. Konuyla ilgili Ekonomist Hikmet Baydar Sputnik haberinde şunları söyledi:

Altının yükseliş sebebi ne?

“Ons altın grafiğine baktığımızda aşağı sinyallerin sona erdiğini görüyoruz. Cuma günü 2016 dolardan 2041 dolar seviyelerine kadar yükseldi. İçeride dolar 31.00 TL seviyelerine yükselince gram altın her ikisinin de etkisiyle yükseldi.'' diyerek konuşmasına devam etti.

''Yerel seçimler alımı tetikliyor''

''Önümüzde yerel seçimlerin olması, seçimden sonra dövizin yükseleceğine yönelik yapılan spekülasyonlar da alımı tetikleyen diğer unsurlar. Şimdilik teknik olarak da yukarı sinyalleri verdiğinden yükselişler daha kolay gerçekleşebilir. Çünkü son yükseliş aşağı sinyallerini bitirecek kadar güçlü gelmişti. Dolar bazında bakarsak 9412 puan seviyelerinin kritik olduğunu daha önce yaptığım açıklamalarda söylemiştim. Cuma günü 9416 puan seviyesi test edilmiş olsa da geçtiğimiz hafta defalarca 9400 seviyeleri denenmiş ancak üzerinde kapanış sağlanamamıştı. Direncimiz hala geçerli ancak hemen üzerine kapanış yaptığında sert alımların gelme potansiyeli de artıyor." dedi.

Gram altın için son 15 gün

9 bin 412 üzeri kapanışın direnç kırılıyor izlenimi vereceğini söyleyen uzman, şunları açıkladı:

"Şimdilik hala yukarı sinyalleri devam ediyor. Ayrıca gri listeden çıkmaya yakınız tarzında açıklamalar var. Bu durumda yabancı girişi artabilir. BIST 100 endeksi yeni bir olumsuz gelişme olmazsa 9592 puana kadar zorlanmadan çıkabilecek durumda. Ons altında 2080 dolar seviyelerine kadar kısa vadede bir çıkış söz konusu olduğuna göre dolar/TL’nin gevşemediği takdirde, gram altında 15 iş günü içerisinde 2100 lira seviyelerine doğru hareketlenme görebiliriz." dedi.

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Yatırımda hangisi daha cazip?

"Borsa, altın ve mevduat birbirinden ayrı üç farklı yatırım aracı. Borsada risk var ve dolayısıyla getiri beklentisi de daha yüksektir. Mevduat faizleri gelen yabancı talebine istinaden yeterli seviyede olsa da borsaya rakip değil. Mevduat faizi eğer hedeflenen enflasyon tutarsa, hedef enflasyona göre paranın reel seviyesini koruyabilecek seviyede gibi görünüyor." diyerek konuştu.