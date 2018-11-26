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Gram altın haftaya düşüşle başladı

Gram altın 207,6 lira, çeyrek altın 340 lira ve Cumhuriyet altını 1.392 liradan işlem görüyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:09
Gram altın haftaya düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 207,6 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarıyla negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 207,9 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da düşüşle başlayan gram altın, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 207,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 340 lira, Cumhuriyet altını da 1.392 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,30 primle 1.226,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Rusya ve Ukrayna'nın Azak Denizi'nde yaşadığı gerginliğin küresel piyasalardaki risk algısını yükseltebileceğini belirterek, bu durumun da değerli metal fiyatlarına olumlu yönde yansıyacağını kaydetti.

Ons altında 1.227 doların kritik direnç seviyesi olduğunu, bu seviyenin geçilmesi durumda ise 1.235 doların gündeme geleceğini ifade eden analistler, gram altında ise 207 doların destek, 210 doların direnç konumuna geldiğini söyledi.

 

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 10:09
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