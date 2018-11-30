Gram altın güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 203,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün ons altındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle 202,2 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 203,4 liradan tamamladı.

Bugüne de düşüşle başlayan gram altın saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 203,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 332 lira, Cumhuriyet altını da 1.359 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.223,9 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının dolar varlıklarının gerilemesinden güç bulduğunu belirterek, teknik olarak ons altında yükselişlerin devamı için 1.227 doların üzerinde kapanış yapması gerektiğini söyledi.

Yurt içinde dolar kurunun değer kaybetmesinin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında düşüşlerin devam etmesi için 202 lirayı aşağı yönlü kırması gerektiğini kaydetti.