Gram altın füze gibi fırlayınca İslam Memiş son tahminini ilan etti: Ben olsam kesinlikle yapmazdım
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "1.400 lira üzerinde gram altın alır mıydım, hayır" paylaşımını yaptı.
Vatandaşlar, dolar kurunun yükselmesiyle füze gibi fırlayan gram altının alım için uygun olmadığını ifade etti.
Tabelada 1957 lirayı gören gram altın fiziki olarak 1450 liraya yaklaştı.
Yatırımcılar 'Bu seviyeden altın alınır mı?' sorusunun cevabını arıyor.
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak altın ve gümüşün son kez alım fırsatı vereceğini belirtti.
Memiş, mevcut rakamlardan kesinlikle alım yapmayacağını ve beklemede kalacağını söyledi.
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İşte İslam Memiş'in o sözleri:
1.400 lira üzerinde gram altın alır mıydım HAYIR.
18 liranın üzerinde gümüş alır mıydım HAYIR.
1.910 $ ve 22,00 $ beklerdim.
Elimdekini satar mıydım HAYIR.