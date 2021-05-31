Gram altın fiyatları için umulmadık tahmin! Hem beklenen seviyeyi açıkladı hem de...

Gram altın fiyatı kaç TL sorusu gündemdeki tazeliğini korurken uzmanlardan gram altın tahmin açıklamaları gelmeye devam ediyor. Gram altın fiyatı bugün 525 TL olarak güne başladı. Gram altın kaç TL olacak sorusu ise yatırımcının en merak ettiği konuların başında geliyor. Ekonomistler altın ne kadar olacak sorusuna cevap verirken, yatırımcıya önemli uyarılarda bulunuyor. Son olarak Ekonomist Cüneyt Paksoy, gram altın tahminlerini açıkladı. Altın fiyatları arttığı için yatırımcılar gram altına koşarken, Paksoy bu fiyatlardan gram altın almanın riskli olduğunu söyleyerek dikkat çeken bir tahminde bulundu.

“Gram altın 500 TL'nin üzerinde kaldıkça, 525 TL geçilirse orta vadede 550-575 TL'ye kadar bir hareket mümkün.” diyen Cüneyt Paksoy, “Ons altında bir ralli başlarsa uzun vadede 600'leri de konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Fiyatların artması nedeniyle gram altına koşan yatırımcılara umulmadık bir uyarıda bulunan Paksoy, “Gram altının şu anki seviyelerden alınması riskli” diye konuştu.