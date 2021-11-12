Gram altın fiyatı haftayı tarihi rekorla tamamladı! İslam Memiş 'bu son fırsat' dedi

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Altın tarihi bir rekorla 600 lira seviyesine kadar yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu yükselişin sebebinin ABD tarafından açıklanan yüksek enflasyon rakamı olduğunu belirtti.

"Enflasyonun olduğu her yerde altın gibi değerli madenler güvenli liman konumundadır." diyen Memiş, "Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından açıklanan enflasyon rakamları altın fiyatlarını desteklerle nitelikte. Enflasyon ne kadar yükselirse altının Ons fiyatı o kadar yükselir. Altın fiyatındaki yükselişin sebebi de ABD tarafından açıklanan yüksek enflasyon rakamı." ifadelerini kullandı.

'Yılın son alım fırsatı'

Altın fiyatlarında yükselmenin devam edeceğini tahmin ettiklerini vurgulayan İslam Memiş, "Gram altın/TL fiyatı Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test etti. Yıla 451 lira seviyesinden başlayan altın, 597 lira seviyesine kadar yükseldi. Altın fiyatları bu yükselişleri devam ettirebilir. Altına yatırım yapmak isteyenler bu düşüşleri yılın son altın alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Bugün 600 lira seviyesini gören konuştuğumuz altın için muhtemelen 2022 yılında 600 liranın üstü seviyelerini konuşacağız."

Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugünlerde altın alanlar değil de bozduranlar daha fazla. Altın yatırımını bozdurmak için daha zirve seyiler beklenmeli."