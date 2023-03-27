Gram altın düşünce İslam Memiş son tahminini duyurdu: Altını olanlar bunu yapmalı

Serbest piyasada ise altın gram fiyatı 1250 TL'yi aşarak rekor tazeledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi" sorusunu yanıtladı. İşte o açıklamalar...

Geride bıraktığımız haftada altın fiyatları tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Serbest piyasalarda 1253 TL düzeyini görürken, ekranlarda 1230'ları aşan seviyeler test edildi. Bu yıl için rekor kelimelerini çok duyacağız gibi düşünüyorum.

Üstelikle orta ve uzun vadede yatırımcısı altından kazanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle 1200 TL psikolojik direnci kırıldı ve bunun devam edeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü altın fiyatları son 2 haftadır ABD'de bankaların iflas haberleriyle güvenli liman gömleğini giydi. Bankacılık krizinin başka bankalara da yansıyabileceği, jeopolitik riskleri devamı, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu belirsizlikler altın fiyatlarını destekleyen başlıca faktörler.

Altın yükselecek

Geçtiğimiz yıla baktığımz zaman altın fiyatları baskı altında kalmıştı. Altın bu yıl biraz daha serbest kalıyor ve merkez bankalarının da sahneden indiğini dönem başlıyor. Fed ve diğerleri artık kenara çekilecek ve altın fiyatları buradan da güç toplayabilir.

Yani ons altın 2000 dolar seviyesi üzerinde kalıcı olarak 2350 dolar düzeyini test edebilir. Serbest piyasalarda 1237 TL fiyatından kapanış yapan gram altın TL fiyatında ise 2023 yılı için 1450 TL ve devamında 1550 TL düzeylerini bekliyorum.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Neden? Çünkü gram altın hem ons, hem dolar kuru ile fiyatını belirliyor. 2023 yılının ikinci yarısından sonra buralardan destek bulabilir.

Altın fiyatları çok yükseldi bozduralım mı? Ya da almayı ihmal etmiş elinde parası olanlar için yeni bir fırsat olur mu? Sorularına bakacak olursak; Evet 2 haftadır yükselişleri konuşuyoruz. Burada bir düzeltme geri çekilme olabilir. Ons tarafında 1960 dolar ve 1917 dolar düzeyi güçlü destekler.

Alım fırsatı verecek

Ben 2009 dolar düzeyine kadar çıkan bu yükselişleri çok hızlı ve sağlıksız gördüm. Bu nedenle bir düzeltme gelmesi ihtimal dahilinde. Gram altın TL fiyatında ise tekrar kademeli olarak 1220-1200 ve altı rakamlar yaşanabilir. Çok aceleci olmamak lazım. Önümüzdeki haftalarda yeni bir alım fırsatı oluşabileceğini düşünüyorum.

Yeni rekorlar geliyor

Elinde altın bulunduran yatırımcı ise nasıl olsa düşüş olabilir diye elindekini bence hemen satmamalı. Çünkü alım satım arasında makas aralığı var. Bu makas aralığı sizin kısa vadede al sat yapmanızı elinizden alıyor. Altında kısa vadede geri çekilme ancak yaz aylarında yeni rekorları konuşacağımız bir dönemin bizi beklediğini düşünüyorum.

(Sabah)