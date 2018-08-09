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Gram altın çeyrek altın fiyatları | Dolar ne kadar?

ABD ile yaşadığımız Brunson krizi sonrası piyasalar bir hayli hareketli. Hem altın hem dolar rekordan rekora koşuyor. Kapalı Çarşı’da gram altının alış fiyatı 209.23, satış fiyatı 209.28 TL üzerinden yapılmakta. Doların ise ateşi 5,3746’a kadar yükseldi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 09:19
Gram altın çeyrek altın fiyatları | Dolar ne kadar?

ABD ile yaşadığımız Brunson krizi sonrası piyasalar bir hayli hareketli. Hem altın hem dolar rekordan rekora koşuyor. Kapalı Çarşı’da gram altının alış fiyatı 209.23, satış fiyatı 209.28 TL üzerinden yapılmakta. Doların ise ateşi 5,3746’a kadar yükseldi.

ABD-Türkiye arasında kısa vadede çözüme yönelik adımlar atılmaması durumunda, döviz kurları ve altın fiyatlarında ciddi yükselişler beklenebilir. Buna ek olarak yatırımcılar açısından risk iştahının yüksek olduğu bir dönem göz önünde bulundurulduğu takdirde; TL varlıklarından hızlı bir şekilde çıkış gerçekleşebilir.  Kapalıçarşı'da gram altının alış fiyatı 209.23, satış fiyatı 209.28 TL üzerinden işlem görüyor. Cumhuriyet Altını alış, 1.358,00, satış 1.370,00 TL, çeyrek altın alış 327,28 satış 334,93 seviyesinde. Dolar/TL önceki gece piyasaların kapalı olduğu saatlerde alış 5,3746 satış ise 5,3778 TL olarak işlem görüyor. 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 09:19
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