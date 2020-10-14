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Ekonomi Gram altın 484 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 484 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını 3.247 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:05:28 -
Gram altın 484 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484,3 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 482,3 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 484,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.247 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.896 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'deki teşvik paketi görüşmelerine ilişkin olumsuz haber akışının risk iştahını azalttığını, bu durumunda altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyatları Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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