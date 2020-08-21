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Ekonomi Gram altın 453 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 453 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını 3.022 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:15:18 -
Gram altın 453 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 452,5 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 456,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 452,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 740 lira, Cumhuriyet altını da 3.022 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.942 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalacağına ilişkin beklentilerle artan risk iştahının, altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, öte yandan piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat, hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda olduğunu vurguladı.



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