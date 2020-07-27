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Ekonomi

Gram altın 426 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 700 lira, Cumhuriyet altını 2.853 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:03:36 -
Gram altın 426 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 425,8 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı cuma gününü yüzde 0,7 artışla 1.901 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel cuma günü yüzde 0,8 değer kazanan gram altın, 418,4 lirayla rekor kapanış yaptı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayarak gördüğü en yüksek seviye rekorunu 427,9 liraya taşıyan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 425,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 700 lira, Cumhuriyet altını da 2.853 liradan satılıyor.

Yükselişini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, Asya piyasalarında 1.944,73 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini görmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 1.933 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün, Almanya'da ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri verileriyle birlikte ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.921 doların üzerinde kapanış yapması halinde 2.000 doların gündeme gelebileceğini söyledi.

Analistler, gram altında ise 420-435 lira bandının izleneceğini belirtti.

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