  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Gram altın 389 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:00:09 -
Gram altın 389 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 389 liradan işlem görüyor.

Cuma günü kapanışta, dolar kuru ve altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 390,4 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da düşüş eğilimiyle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 389 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.706 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin risk algısını görece yüksek tuttuğunu ve altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, ekonomilerin yeniden açılacağına ilişkin iyimserliğin ise yükseliş eğilimini sınırlandırdığını ifade etti.

Bugün veri takviminin sakin olduğunu, yeni Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı