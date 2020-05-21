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Ekonomi

Gram altın 379 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.546 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:10:32 -
Gram altın 379 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 379,2 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 381,7 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 379,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.546 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.737 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin iyileşen hasta sayısındaki olumlu gidişat ve en kötünün geride kaldığı inancının yatırımcıların risk iştahını artırdığını ve bu durumun altının ons fiyatı aşağı yönlü baskıladığını söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de haftalık işsizlik verileri başta olmak üzere yoğun veri takviminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini bildirdi.

Analistler, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.


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