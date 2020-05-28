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Ekonomi

Gram altın 375 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 621 lira, Cumhuriyet altını da 2.535 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:08:57 -
Gram altın 375 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 375,3 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 372,4 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 375,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 lira, Cumhuriyet altını da 2.535 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.720 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azaldığını ancak Çin ile ABD arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de ise 1. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 370-380 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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