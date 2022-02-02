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Ekonomi 'Gram altın 3 bin lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya'dan yeni tahmin: Altını bu rakamdan...
Ekonomi

'Gram altın 3 bin lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya'dan yeni tahmin: Altını bu rakamdan...

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken ekonomist Tuna Kaya, alım fırsatı için önemli rakamları işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 16:02:00 - 2022-02-02 16:05:46
'Gram altın 3 bin lira olacak' diyen ekonomist Tuna Kaya'dan yeni tahmin: Altını bu rakamdan...

Geçtiğimiz haftalarda gram altının 2023 yılında 3 bin liralara kadar yükseleceğini işaret eden Tuna Kaya'dan yeni açıklamalar geldi.

Kişisel Youtube kanalında konuşan ekonomist Tuna Kaya, gram altın için 726 liranın alım fırsatı olduğunu kaydetti.

İşte Tuna Kaya'nın açıklamaları:

770 lira gram altında destek seviyesidir. 726 seviyesine düşerse ise gram altın için alım fırsatıdır. 820 seviyesi oldukça kritik. Eğer bu rakam aşılırsa 1000 lira seviyelerini görebiliriz. Gram altın tarafında iki etken var. Bir tanesi ons altın, diğeri ise dolar/TL… Dolar 14 lirayı aştığında 1000 lirayı görmek zor olmayacaktır. FED önümüzdeki süreçte her ne kadar faiz artırsa bile ons altın yükselmekten geri durmayacak ve insanları enflasyondan koruyacaktır. Ons altında yukarı yönlü hareket yaşanacaktır. Altın önümüzdeki süreçte 2 bin dolarlı seviyeleri görecektir. Yıl içinde tahminim ise 2200-2400 dolar bekliyorum. Bu durum gram altına yansıyacak ve yukarı çıkaracaktır.

Altın fiyatları canlı… Güncel altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları ne kadar? 2 Şubat 2022 anlık altın fiyatları
Altın fiyatları canlı… Güncel altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları ne kadar? 2 Şubat 2022 anlık altın fiyatları

Ekonomi

Altın fiyatları canlı… Güncel altın fiyatları gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları ne kadar? 2 Şubat 2022 anlık altın fiyatları

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