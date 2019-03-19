0553 313 94 23

Gram altın 230 lira seviyelerinde

Gram altın 229,9 lira, çeyrek altın 375 lira ve Cumhuriyet altını 1.535 liradan işlem görüyor.

19 Mart 2019 Salı 09:55
Gram altın 230 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 229,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 229,2 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 229,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını 1.535 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.306,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası toplantısı ve perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde gündemi meşgul edecek Brexit gelişmelerinin piyasaların odağında olacağını söyledi.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Almanya ZEW endeksleri ve ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 227 liranın destek, 231 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 09:55
  1. emtia
  2. Gram altın
  3. ons altın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ - "Sanal dolandırıcılık" cezasız kalmıyor
    1. SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ -..
    2. VakıfBank-Dinamo Moskova maçına doğru
    3. AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı!
    4. Araplardan Türkiye’ye tarım çıkarması
    5. Mansur Yavaş son dakika adaylıktan..
    6. İran'da 153 konteyner yüklü gemi battı
    7. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu basın..
    8. Ankara Üniversitesi sözleşmeli..
    9. AK Parti’li Tomakin’den..
    10. Terör örgütü propagandası yapan 8 kişi..
    11. Yeni genel müdür Erkan'dan Turkcell..
    12. Uyuşturucu kuryesinin midesinden..
    13. Avrupa borsaları
    14. Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, Esad..
    15. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu..
    16. İstanbul’un değeri Yıldırım çözümlerle..
    17. Tüketici koruma haftası başladı
    18. Dünya Şampiyonu Halterciye bir ödül de..
    19. Trafik polislerine yeni kıyafet
    20. Serkan Yazıcı’dan şehitlere vefa..
    21. Coşkun Güven : “Önceliğimiz istihdam..
    22. Kayseri Ülkü Ocakları Çanakkale Zaferi..
    23. Libya'nın 2019 yılı bütçesi kabul edildi
    24. Beymen Club Stil Günleri 23 Mart'ta..
    25. Kaymakam Özadalı, şehit yakınlarıyla..
    26. Boeing 737 MAX için korkutan iddia!..
    27. Gürbüz: "Terör örgütleri..
    28. Türkiye’nin ilk ilçe atlası okuyucu..
    29. "Doğrudan şampiyonaya gitmeyi..
    30. Voleybol 2. Lig Bayanlar Final..
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti