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Gram altın 229 lira seviyelerinde

Gram altın 228,9 lira, çeyrek altın 374 lira ve Cumhuriyet altını 1.530 liradan işlem görüyor

15 Mart 2019 Cuma 10:19
Gram altın 229 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 228,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel 230,1 liradan 227,4 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 227,8 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 228,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 374 lira, Cumhuriyet altını 1.530 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1.301,3 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcıların odağında bulunan Brexit konusunda İngiliz parlamentosu, dünkü toplantısında hükümetin anlaşmanın tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti. Önergeye göre, anlaşmanın parlamentodan geçmesi durumunda Theresa May hükümeti, Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep edecek.

Analistler, son gelişmelerin ardından May'in AB yetkilileri ile görüşmesi ve buradan çıkacak açıklamaların yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Ons altının fiyatında yükselişlerin devam etmesi için 1.305 doların üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini ifade eden analistler, altının gram fiyatının bugün 226-230 lira aralığında işlem görmesini beklediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:19
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