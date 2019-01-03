Gram altın 228 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 227,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 223,7 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 222,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugünün ilk saatlerinde Avustralya ve Asya piyasalarında yenin dolar karşısında yükselmesinin tetiklediği işlemler ve dalgayı büyüten stop-loss (zarar-kes) emirleriyle yükselen dolar/TL'nin etkisiyle 241,7 lirayı gördü. Dolar/TL'nin 5,45-5,50 bandında dengelenmesinin ardından gerileyen altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,38 değer kazancıyla 227,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 372 lira, Cumhuriyet altını da 1.523 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel ekonomiye dair endişelerin artmasıyla altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi. Zayıf imalat verilerinin küresel büyüme endişelerini artırdığını ifade eden Memiş, bu durumun altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Memiş, ons altında yükselişin 1.300 dolara kadar sürebileceğini belirterek, 1.277 doların altına gerilemesi durumunda ise 1.265 doları görebileceğini dile getirdi.

Yurt içi piyasalarda dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altında 222 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu ifade eden Memiş, bugün ABD'de açıklanacak özel sektör istihdamı ve imalat sanayi verilerinin döviz kurları ve altın fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.



