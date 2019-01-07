0553 313 94 23

Gram altın 222 lira seviyelerinde

Gram altın 222 lira, çeyrek altın 362 lira ve Cumhuriyet altını 1.482 liradan işlem görüyor

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:14
Gram altın 222 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 222 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,98 azalışla 220,2 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,82 değer kazancıyla 222 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını da 1.482 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.290,3 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatında görülebilecek gerilemelerin, altının gram fiyatını da olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetti.

Altının gram fiyatında bu hafta 217-223 lira bandının takip edileceğini belirten Memiş, "Gram altın, bu bandı aşağı ya da yukarı kırmadan yeni bir yönden bahsedemeyiz. Biz, olası gerilemelerde 207 lira seviyesinin yatırımcısına alım fırsatı sunacağını ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:14
  1. Gram altın
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım: "İstanbul'da 'sorun nedir' diye sordurdum vatandaşlara. Birinci şey; ulaşım ve trafik. İstisnasız bütün ilçelerde, her yerde ulaşım ve trafik telaffuz edilen sorun."
    1. Binali Yıldırım: "İstanbul'da 'sorun..
    2. GRAFİKLİ - Türk güreşinin babası Yaşar..
    3. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1..
    4. Kalbinin sesiyle piyano tuşlarına..
    5. Samsun açıklarında gemi battı
    6. ABD'den Afganistan'a hava saldırısı
    7. Merkez bankalarının enflasyonla..
    8. TCMB'den repo ihalesi
    9. Lise öğrencileri girişimciliği..
    10. 31 milyar dolarlık ihracat 13...
    11. Binali Yıldırım: "İstanbul'un..
    12. "Başarıya çok açım"
    13. "ABD, Türkiye'ye özel harita dayatacak"
    14. Yıldırım: "Bu seçimlerin bir genel..
    15. 500 kişiye istihdam sağlayıp..
    16. Sivil toplum kuruluşlarına 6,4 milyon..
    17. Binali Yıldırım: "31 Mart seçimleriyle..
    18. Geçen yıl en ucuz bilet 34,99 liraya..
    19. Yıldırım: "İstanbul'u dinleyeceğiz,..
    20. Goldman Sachs petrol fiyatı tahminini..
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti