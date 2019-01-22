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Gram altın 220 lira seviyelerinde

Gram altın 219,7 lira, çeyrek altın 359 lira ve Cumhuriyet altını 1.468 liradan işlem görüyor

22 Ocak 2019 Salı 09:53
Gram altın 220 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 219,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 azalışla 218,3 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,64 primle 219,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 359 lira, Cumhuriyet altını da 1.468 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 1.279,49 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin arasında devam eden ticari müzakerelerin iyi gitmesinin küresel borsaları olumlu yönde desteklediğini, altın fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediklerini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.275 doların destek, 1.285 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan gerilemenin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Gram altında teknik olarak 217-227 lira bant aralığı geçerliliğini koruyor. Bugün altının gram fiyatının 218-220 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:53
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