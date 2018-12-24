Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Gram altın 215 liranın üzerinde seyrediyor

Gram altın 215,7 lira, çeyrek altın 352 lira ve Cumhuriyet altını 1.441 liradan işlem görüyor

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:19
Gram altın 215 liranın üzerinde seyrediyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 215,7 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki değer kazançlarına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 primle 214,6 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazancıyla 215,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 352 lira, Cumhuriyet altını da 1.441 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kazancıyla 1.263,3 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin gerilemesi ve küresel ekonomilere ilişkin endişelerin artmasının altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirterek, "ABD’de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, son faiz artırım kararı nedeniyle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'i görevden alabileceği söylentileri medyada yer aldı. Bu gelişmeler doların değer kaybetmesine neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmelerle riskli varlıklardan kaçışın, güvenli liman olarak altın talebini olumlu yönde destekleyebileceğini söyleyen Memiş, teknik açıdan gram altın fiyatında 214 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

 


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:19
  1. altın
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menemen provokasyonunun 88. yılı
    1. Menemen provokasyonunun 88. yılı
    2. Lisanslı okçu sayısı 10 yılda 110 kat..
    3. Sincar'da Haşdi Şabi'den Ezidi..
    4. Yeni Malatyaspor'da ilk yarı "rüya"..
    5. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    6. Kadim dostlar bir arada
    7. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray
    8. ÖSO Münbiç'in kapısına dayandı!
    9. Bursa'da abi-kardeş kavgası kanlı..
    10. "Bu sanat bizimle birlikte mezara..
    11. Lifecell Tech Drone Ligi şampiyonları..
    12. Canlı yayında açıkladı! 'Robinho..
    13. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    14. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    15. Müjdat Gezen gözaltına mı alındı?
    16. Azerbaycan'da Nuri Paşa Kütüphanesi..
    17. Ata yadigarı cami yeniden ayağa..
    18. SON DAKİKA! ÖSO birlikleri Münbiç'e..
    19. Fiat 500F New York MoMA'da sergilenecek
    20. Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati..
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor