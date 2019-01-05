Gram altın 16 yılın rekorunu kırdı

Derlenen bilgilere göre, 2018'e 159 lira seviyelerinden başlayan gram altın, dolar kurundaki sert yükselişler ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 13 Ağustos'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280 liraya ulaştı.

Bu seviyelerde tutunamayan ve dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçen gram altın, 2018'i 218 liradan tamamladı.

Geçen yıl yatırımcısına yıllık bazda yüzde 37,3 getiri sağlayan gram altın, böylece kazançlarını üst üste 5'inci yıla taşırken, 2002 yılından bu yana da yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlamış oldu.

2019'da gram altında yeni zirveler görebiliriz

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti İslam Memiş, 2018'de 158 -280 lira bandında dalgalı bir seyir izlen gram altının yatırımcısını güldürmeyi başardığını söyledi.

Gram altının son 10 yılda yatırımcısına yüzde 400'ün üzerinde getiri sağladığını ifade eden Memiş, 2019'un altının yılı olacağını söyledi.

Memiş, bu yıl gram altın fiyatlarında yeni zirveler beklediklerini belirterek, "Hem altının ons hem de gram fiyatında yeni zirvelere hazırlıklı olmakta fayda var.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, gelişmiş ülke hisse senetlerinden kaçış, jeopolitik risklerin devam edeceği beklentisi, ticaret savaşlarının olumsuz etkileri ve dolar/TL'deki yükselişlerin devam etmesi altın fiyatlarında yükselişlere neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Altının gram fiyatının altının ons fiyatı ve dolar kurundan destek alacağını ifade eden Memiş, bu yıl altın gram fiyatının kademeli olarak 225-250 ve 275 lira dirençlerini geçmesinin ardından 290 liraya kadar yükselebileceğini söyledi.

"Yatırımcılar ons altın ve dolar kurundaki gelişmeleri izlemeli"

Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu da gram altında son günlerdeki hareketin nedeninin hem ons altındaki hem dolar kurundaki yükselişler olduğunu söyledi.

Her ikisinin de yükselmesinin gram altın fiyatlarını yukarı iten önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Turşucu, gram altındaki yükseliş eğiliminin kısa vadede devam etmeyebileceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Ons altında 1.295 direncinden dönüş görülüyor ve gram altın üzerinde baskı kurabilir. Diğer yandan dolar kurunda da yükseliş sonrasında geri çekilmeler gözlüyoruz. Gram altında 221 lira seviyeleri tekrar görülebilir. Ama bu seviyelerden alımlar yine etkili olabilir. Yukarıda 230 lira seviyesi orta vadede makul bir hedef. Daha üst seviyeler için ons altında 1.350 dolar üzeri ve dolar kurunda da daha yüksek seviyelerin görülmesi gerekir."

Turşucu, yatırımcıların Fed’in açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararlarına dikkat etmeleri gerektiğine vurgu yaparak, "Eğer gram altın yatırımcısı iseniz ons altın ve dolar kurundaki gelişmeleri izlemeli ve geleceğe yönelik beklentilerinizi şekillendirmelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.