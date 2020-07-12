GRAFİKLİ - Türkiye'de orman yangınlarına ilk müdahale süresinde hedef 10 dakika

BURSA (AA) - DENİZ AÇIK - Tarım ve Orman Bakanlığının, yangın söndürme filosunda gerçekleştirdiği teknolojik dönüşümle orman yangınlarında 12 dakikaya inen ilk müdahale süresinde hedef, 10 dakika olarak belirlendi.

Türkiye'de son 5 yılda yangına birinci derecede hassas bölgelerde ilk müdahale süresi, yangın söndürme filosunun teknolojik imkanlarla desteklenmesiyle kısaldı.

2003'te 40 dakika civarında olan, orman yangınına ilk müdahale süresi önce 14,52 dakikaya, sonra da 12 dakikaya düşürüldü, 2023'teki 10 dakika hedefi doğrultusunda teknolojik yatırımlar hız kazandı.

Orman yangınlarıyla mücadele "önleme", "söndürme" ve "rehabilite" olmak üzere 3 strateji üzerinde sürdürülen Türkiye'de, 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olan orman varlığı, 2019 yılında 22 milyon 740 bin 297 hektara ulaştı.

- Karadan ve havadan güçlü mücadele

Yapılan yatırımlarla orman yangınlarına mücadele araçlarından arazöz sayısı 1072'ye, su tankeri 281'e, ilk müdahale aracı 586'ya, dozer 185'e, diğer araç ve iş makineleri 473'e yükseltilerek toplam araç sayısı 2 bin 597'e ulaştı. Bu araçlarda görevlendirilecek personel sayısı ise 18 bin 545 oldu.

Havadan ise 6 idari helikopterin yanı sıra 27 yangın söndürme helikopteri, 10 tonluk 2 amfibik uçak, termal drone kameraları ve İHA'lar filoya güç kattı.

İHA'larla sahadan alınan görüntülerin canlı olarak yangın yönetim merkeziyle paylaşılması, alevlere daha etkin ve hızlı müdahale imkanı sağladı.



- Yangın alanları rehabilite edildi

Orman teşkilatı tarafından "Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Ormanlar Tesisi Projesi" (YARDOP) kapsamında binlerce hektar alanın rehabilitesi tamamlandı, 2015-2019 yıllarında 194 bin 143 hektar alanda ağaçlandırma tesis edildi.

2015'te çıkan 2 bin 150 yangında 3 bin 218 hektar orman alanı zarar gördü. YARDOP kapsamında 41 bin 162 hektar alanda çalışma gerçekleştirildi. Aynı yıl 36 bin 356 hektarda da ağaçlandırma yapıldı.

2016 yılında yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 3 bin 188 orman yangınına müdahale edildi. Bu yangınlarda 9 bin 156 hektar orman alanı zarar gördü. YARDOP kapsamında 2016 yılında 22 bin 107 hektar alanda çalışma gerçekleştirilirken, uzun dönem yangın istatistikleri ile iklim değişikliğine bağlı ortalama sıcaklık anomalileri kullanılarak "Aylık Yangın Risk Tahmin Haritaları" oluşturuldu. Söz konusu sene, 48 bin 230 hektar alanda ağaçlandırma yapıldı.

Bir sonraki yıl, yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 2 bin 411 orman yangınına müdahale edilirken 11 bin 993 hektar orman alanı zarar gördü. Aynı yıl YARDOP kapsamında ise 16 bin 58 hektar alanda çalışma gerçekleştirildi. 2017 yılında 46 bin 934 hektar alan ağaçlandırıldı.

- Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi revize edildi

2018 yılında yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 2 bin 167 orman yangınına müdahale edildi. Yangınlarda 5 bin 644 hektar orman alanı zarar gördü.

YARDOP kapsamında 8 bin 893 hektar alanda çalışma gerçekleştirilirken, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi revize edilerek Karar Destek Sistemlerine olan katkısı artırıldı.

Uzun dönem yangın istatistikleri ile iklim değişikliğine bağlı ortalama sıcaklık anomalileri kullanılarak "Aylık Yangın Risk Tahmin Haritaları" oluşturuldu, Meteoroloji Erken Uyarı Sistemleri'nde iyileştirme yapıldı. Aynı yıl 44 bin 752 hektar alanda da ağaçlandırma tesis edildi.

- Yangına ilk müdahale süresi 12 dakikaya indi

Türkiye'de 2019 yılı içinde yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 2 bin 688 orman yangınına müdahale edilmesine karşın 11 bin 332 hektar orman alanı zarar gördü.

YARDOP kapsamında ise 2019 yılında 6 bin 99 hektar alanda çalışma gerçekleştirilirken, Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi, yeni bir arayüze kavuşturulup saatlik bazda 3 günlük risk tahmini, sıcaklık, rüzgar, nem ve yağış tahminleri yapılabilir hale getirildi.

Uzun dönem yangın istatistikleri ile iklim değişikliğine bağlı ortalama sıcaklık anomalileri kullanılarak "Aylık Yangın Risk Tahmin Haritaları" oluşturuldu. Aynı sene 17 bin 871 hektar alanda ağaçlandırma yapıldı.

Bu yıl ise Türkiye'nin birçok kentinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 588 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangına ilk müdahale süresinin 10 dakikaya indirilmesine yönelik yatırımlar hız kazandı.