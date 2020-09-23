GRAFİKLİ - Türk takımları Avrupa'da yarın sahne alacak

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, yarın maça çıkacak.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi ekibi Apollon ile Polonya temsilcisi Lech arasında bu akşam oynanacak maçla başlayacak Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun 3. eleme turu, yarın aralarında Türk takımlarının da yer aldığı 34 maçla tamamlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 3. eleme turu maçlarında Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi Vodafone Park'ta TSİ 20.00'de ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazanması halinde play-off turunda İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla yine İstanbul'da karşılaşacak. Maçın yayımlanacağı kanal ise henüz netleşmedi.

Galatasaray, Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i Türk Telekom Stadı'nda TSİ 21.00'de ağırlayacak. D-Smart platformunda bulunan Smart Spor kanalından canlı olarak takip edilebilecek bu tur maçını geçmesi halinde sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda play-off maçına çıkacak.

Aytemiz Alanyaspor ise Lerkendal Stadı'nda Norveç'in Rosenborg takımına TSİ 20.00'de konuk olacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı takip edilebilecek. Akdeniz temsilcisi, play- off turuna kalması halinde Slovenya'nın Mura ile Hollanda'nın PSV Eindhoven arasındaki 3. tur maçını geçen tarafla evinde karşılaşacak.

