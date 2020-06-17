GRAFİKLİ - "Otomotiv şehri Sakarya"nın ihracatına mayıs dopingi

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken iller arasında yer alan Sakarya'nın nisan ayında düşüş yaşayan ihracatı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 375'lik artış gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre üretime ara verilmesi nedeniyle nisan ayı ihracatında bir önceki aya göre yüzde 88'lik gerileme yaşayan Sakarya, söz konusu dönemde 36 milyon 178 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Kentin mayıs ihracatı ise Kovid-19 tedbirleri kapsamında üretime ara veren fabrikaların yeniden faaliyete geçmesiyle hızlı toparlanma sinyali verdi. Söz konusu dönemde kentin ihracatı, nisan ayına göre yüzde 375'lik artışla 171 milyon 703 bin dolar oldu.

Sakarya'nın ocak-mayıs ihracatı da özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,10 düştü.

İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sırada bulunan kentten, yılın ilk 5 aylık döneminde 143 ülke ve 8 serbest bölgeye 1 milyar 523 milyon 226 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

- İhracatta otomotiv başı çekiyor

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin, ocak-mayıs ihracatındaki en büyük payı, yüzde 88,9 ile yine otomotiv sektörü oluşturdu.

Sektörün ilk 5 aylık dönemdeki ihracatı, otomotiv fabrikalarının koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli süre üretime ara vermesi nedeniyle 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 35,65 gerileyerek 1 milyar 369 milyon 943 bin dolar oldu.

Şehrin ihracatında ikinci sırada 27 milyon 874 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 17 milyon 894 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 17 milyon 350 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 16 milyon 723 bin dolarla makine ve aksamları izledi.

- En fazla ihracat Birleşik Krallık'a

Sakarya'dan ilk 5 aylık dönemde en fazla ihracat yapılan ülke 205 milyon 179 bin dolarla Birleşik Krallık olarak kayıtlara geçti.

Kentten en fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise 160 milyon 915 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri 140 milyon 684 bin dolarla İspanya, 127 milyon 330 bin dolarla Almanya, 97 milyon 301 bin dolarla İtalya, 86 milyon 259 bin dolarla ABD izledi.

- "Mayıs ayında ihracatımız artış göstermeye başladı"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayından bu yana dünyanın hem sağlık hem ekonomi hem de toplumsal anlamda büyük sınav verdiğini söyledi.

Küresel bir değişime, tarihi bir dönüşüme tanıklık ettiklerini, bunun sancılı sürecini yaşadıklarını dile getiren Altuğ, "Pandemi öncesi, ocak ayında dış ticaret hacmimiz 812 milyon dolardı. Üstelik 2019 yılının aynı dönemine göre de yüzde 15 artış gerçekleşmişti. Ancak nisan ayı verilerine baktığımızda dış ticaret hacmimiz yüzde 90 daralmış durumda. Çok şükür ki mayıs ayında ihracatımız artış göstermeye başladı." diye konuştu.

Altuğ, Sakarya'nın mayıs ayı ihracatında nisana göre yaklaşık 5 kat artış yaşandığına dikkati çekerek, "Her ne kadar geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ciddi düşüş olsa da bu, pandeminin olumsuz etkilerini üzerimizden atmaya başladığımızı gösteriyor. Ayrıca Sakarya, mayıs ayında ihracatını en fazla yükselten ikinci il oldu. İhracat rakamlarında görülen bu gerileme iş dünyasını ümitsizliğe sevk etmemelidir. Süreç normale döndüğünde bugünleri fazlasıyla telafi edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.