GRAFİKLİ - Kovid-19'lu vaka oranı hızla düşerken iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı yüzde 27,4'ten yüzde 7,46'ya kadar düştü, iyileşenlerin sayısı ise bir hafta önceye göre 3 katından fazla arttı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 918 bin 885 test sonucunda, 112 bin 261 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bu süreçte, 2 bin 900 kişi hayatını kaybederken 33 bin 791 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 27 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,58 oldu.

İlk kez birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 19 Mart'ta ölümlerin vaka sayısına oranı yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.

Bununla birlikte 2 bin 704 vakanın tespit edildiği ve 46 can kaybının yaşandığı martın son gününde ölüm oranı yüzde 1,7'ye çıktı.

En çok vakanın tespit edildiği 11 Nisan'da ise bu oran, yüzde 1,85 olarak belirlendi.

- Vaka oranı düşüyor

Pozitif vakaların tespitinin ardından toplumdan izole edilebilmesi için hastalık şüphesi olanlara Kovid-19 testi uygulanıyor.

Önceleri yurt dışı bağlantısı olan kişilere test yapılırken ilerleyen süreçte Bilim Kurulu'nun kararıyla semptomlardan herhangi birini gösterenler de bu işleme tabi tutuldu.



Gelinen aşamada test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese koronavirüs testi uygulanıyor.



Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda yapılan testlerden ücret alınmıyor.



Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.



Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, 10 gün sonra 9 bin 982, mart sonunda ise 15 bin 422'ye ulaştı.

Takvim 23 Nisan'ı gösterdiğinde test sayısı, 40 bin 962 olarak açıklandı.

Bir seferde en fazla test sayısının yapıldığı gün olarak kayıtlara geçen bu tarihte, vaka artış oranı yüzde 7,60 idi. Bu oran, 20 Mart'tan o güne kadar görülen en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulanların yüzde 12,21'inde Kovid-19 tespit edildi.

Bu oran, en yüksek 27 Mart'ta yüzde 27,4 olurken, 7 Nisan'da yüzde 15,3'e, 17 Nisan'da ise 10,8'e kadar geriledi. En düşük oran yüzde 7,46 ile 25 Nisan'da kaydedildi.

Ayrıca son bir haftadaki toplam vaka artış oranı da yüzde 8,78 oldu.

Bu sonuçlar, virüsün kontrolden çıkmadığının ve vatandaşların önlemlere uyduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Test ve vaka sayıları oranları şu şekilde gerçekleşti:

Gün Test Sayıları Vaka Sayıları Oran (Yüzde) 19 Mart 1981 93 4,69 20 Mart 3656 311 8,50 21 Mart 2970 277 9,32 22 Mart 1738 289 16,6 23 Mart 3672 293 7,9 24 Mart 3952 343 8,6 25 Mart 5035 561 16,4 26 Mart 7286 1196 16,4 27 Mart 7533 2069 27,4 28 Mart 7641 1704 22,3 29 Mart 9982 1815 18,2 30 Mart 11535 1610 13,9 31 Mart 15422 2704 17,5 1 Nisan 14396 2148 14,9 2 Nisan 18757 2456 13,09 3 Nisan 16160 2786 17,2 4 Nisan 19664 3013 15,3 5 Nisan 20065 3135 15,6 6 Nisan 21400 3148 14,7 7 Nisan 20023 3892 19,4 8 Nisan 24900 4117 16,5 9 Nisan 28578 4056 14.1 10 Nisan 30864 4747 15,3 11 Nisan 33170 5138 15,4 12 Nisan 35720 4789 1340 13 Nisan 34456 4093 11,87 14 Nisan 33070 4062 12,28 15 Nisan 34090 4281 12,55 16 Nisan 40427 4801 11,87 17 Nisan 40270 4353 10.80 18 Nisan 40520 3783 9,33 19 Nisan 35344 3977 11,25 20 Nisan 39703 4674 11,77 21 Nisan 39429 4611 11,69 22 Nisan 37535 3083 8,21 23 Nisan 40962 3116 7,60 24 Nisan 38351 3122 8,14 25 Nisan 38308 2861 7,46 26 Nisan 30177 2357 7,81 27 Nisan 20143 2131 10,57

- İyileşen sayısı katlanıyor

Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.



Bu tarihten sonra Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor.

Son bir haftada koronavirüsü yenerek yaşama tutunanların sayısı günlük 1488'den 4651'e, toplamda iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 791'e çıktı.

Koravirüsü yenerek yaşama tutanların sayısı ilk kez 24 Nisan'da pozitif vaka sayısını geçti. Buna göre 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, aynı gün 3 bin 246 hasta taburcu edildi.

Ayrıca 2 bin 131 vakanın tespit edildiği dün de 4 bin 651 kişi şifa buldu. Böylece ilk kez iyileşenlerin sayısı, pozitif vaka sayısını ikiye katladı.

İyileşenlerin sayısı tarihlere göre şöyle:

Gün Taburcu Sayısı Toplam Taburcu Sayısı 27 Mart 42 42 28 Mart 28 70 29 Mart 35 105 30 Mart 57 162 31 Mart 81 243 1 Nisan 90 333 2 Nisan 82 415 3 Nisan 69 484 4 Nisan 302 786 5 Nisan 256 1042 6 Nisan 284 1326 7 Nisan 256 1582 8 Nisan 264 1846 9 Nisan 296 2142 10 Nisan 281 2423 11 Nisan 542 2965 12 Nisan 481 3446 13 Nisan 511 3957 14 Nisan 842 4799 15 Nisan 875 5674 16 Nisan 1415 7089 17 Nisan 1542 8631 18 Nisan 1822 10453 19 Nisan 1523 11976 20 Nisan 1454 13430 21 Nisan 1488 14918 22 Nisan 1559 16477 23 Nisan 2014 18491 24 Nisan 3246 21737 25 Nisan 3845 25582 26 Nisan 3558 29140 27 Nisan 4651 33791

Kovid-19 testi pozitif çıkıp tedaviye alınan hastalardan 1736'sı yoğun bakımda, 882'si de solunum cihazına (entübe) bağlı tedavi görüyor.

Toplam vaka sayısına göre son bir haftada yoğun bakım oranı yüzde 1,83'ten 1,54'e, solunum cihazına bağlı hastaların oranı ise yüzde 0,99'dan 0,78'e düştü.