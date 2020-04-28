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Aktüel

GRAFİKLİ - Kovid-19'lu vaka oranı hızla düşerken iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vaka oranı her geçen gün hızla düşerken, iyileşenlerin sayısı ise katlanarak artıyor - En yüksek 27 Mart'ta yüzde 27,4 olan vaka oranı, 7 Nisan'da yüzde 15,3'e 7 Nisan'da ise 10,8'e kadar geriledi. En düşük oran yüzde 7,46 ile 25 Nisan'da kaydedildi - Koronavirüsü yenerek yaşama tutunanların sayısı bir haftada günlük 1448'den 4 bin 651'e, toplamda 33 bin 791'e çıktı - Bu tablo, virüsün kontrolden çıkmadığının ve vatandaşların önlemlere uyduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor

2020-04-28 11:09:42 -
GRAFİKLİ - Kovid-19'lu vaka oranı hızla düşerken iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranı yüzde 27,4'ten yüzde 7,46'ya kadar düştü, iyileşenlerin sayısı ise bir hafta önceye göre 3 katından fazla arttı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 918 bin 885 test sonucunda, 112 bin 261 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bu süreçte, 2 bin 900 kişi hayatını kaybederken 33 bin 791 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 27 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,58 oldu.

İlk kez birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 19 Mart'ta ölümlerin vaka sayısına oranı yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.

Bununla birlikte 2 bin 704 vakanın tespit edildiği ve 46 can kaybının yaşandığı martın son gününde ölüm oranı yüzde 1,7'ye çıktı.

En çok vakanın tespit edildiği 11 Nisan'da ise bu oran, yüzde 1,85 olarak belirlendi.

- Vaka oranı düşüyor

Pozitif vakaların tespitinin ardından toplumdan izole edilebilmesi için hastalık şüphesi olanlara Kovid-19 testi uygulanıyor.

Önceleri yurt dışı bağlantısı olan kişilere test yapılırken ilerleyen süreçte Bilim Kurulu'nun kararıyla semptomlardan herhangi birini gösterenler de bu işleme tabi tutuldu.

Gelinen aşamada test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese koronavirüs testi uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda yapılan testlerden ücret alınmıyor.

Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.

Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, 10 gün sonra 9 bin 982, mart sonunda ise 15 bin 422'ye ulaştı.

Takvim 23 Nisan'ı gösterdiğinde test sayısı, 40 bin 962 olarak açıklandı.

Bir seferde en fazla test sayısının yapıldığı gün olarak kayıtlara geçen bu tarihte, vaka artış oranı yüzde 7,60 idi. Bu oran, 20 Mart'tan o güne kadar görülen en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulanların yüzde 12,21'inde Kovid-19 tespit edildi.

Bu oran, en yüksek 27 Mart'ta yüzde 27,4 olurken, 7 Nisan'da yüzde 15,3'e, 17 Nisan'da ise 10,8'e kadar geriledi. En düşük oran yüzde 7,46 ile 25 Nisan'da kaydedildi.

Ayrıca son bir haftadaki toplam vaka artış oranı da yüzde 8,78 oldu.

Bu sonuçlar, virüsün kontrolden çıkmadığının ve vatandaşların önlemlere uyduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Test ve vaka sayıları oranları şu şekilde gerçekleşti:

Gün Test Sayıları Vaka Sayıları Oran (Yüzde)
19 Mart1981934,69
20 Mart 36563118,50
21 Mart 29702779,32
22 Mart 173828916,6
23 Mart 36722937,9
24 Mart 39523438,6
25 Mart 503556116,4
26 Mart 7286119616,4
27 Mart 7533206927,4
28 Mart 7641170422,3
29 Mart 9982181518,2
30 Mart 11535161013,9
31 Mart 15422270417,5
1 Nisan14396214814,9
2 Nisan 18757245613,09
3 Nisan 16160278617,2
4 Nisan 196643013 15,3
5 Nisan 20065313515,6
6 Nisan 21400314814,7
7 Nisan 20023 389219,4
8 Nisan 24900 411716,5
9 Nisan 28578 4056 14.1
10 Nisan30864 474715,3
11 Nisan 33170513815,4
12 Nisan 35720 4789 1340
13 Nisan 34456 4093 11,87
14 Nisan 330704062 12,28
15 Nisan 340904281 12,55
16 Nisan 404274801 11,87
17 Nisan 402704353 10.80
18 Nisan 4052037839,33
19 Nisan 353443977 11,25
20 Nisan 39703 467411,77
21 Nisan 394294611 11,69
22 Nisan 3753530838,21
23 Nisan 409623116 7,60
24 Nisan 38351 3122 8,14
25 Nisan 3830828617,46
26 Nisan 301772357 7,81
27 Nisan 20143 2131 10,57

- İyileşen sayısı katlanıyor

Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Bu tarihten sonra Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor.

Son bir haftada koronavirüsü yenerek yaşama tutunanların sayısı günlük 1488'den 4651'e, toplamda iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 791'e çıktı.

Koravirüsü yenerek yaşama tutanların sayısı ilk kez 24 Nisan'da pozitif vaka sayısını geçti. Buna göre 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, aynı gün 3 bin 246 hasta taburcu edildi.

Ayrıca 2 bin 131 vakanın tespit edildiği dün de 4 bin 651 kişi şifa buldu. Böylece ilk kez iyileşenlerin sayısı, pozitif vaka sayısını ikiye katladı.

İyileşenlerin sayısı tarihlere göre şöyle:

Gün Taburcu Sayısı Toplam Taburcu Sayısı
27 Mart4242
28 Mart 2870
29 Mart 35105
30 Mart 57162
31 Mart 81 243
1 Nisan90333
2 Nisan 82415
3 Nisan 69484
4 Nisan 302 786
5 Nisan 2561042
6 Nisan 284 1326
7 Nisan 256 1582
8 Nisan 2641846
9 Nisan 296 2142
10 Nisan 2812423
11 Nisan 542 2965
12 Nisan 4813446
13 Nisan 511 3957
14 Nisan 8424799
15 Nisan 8755674
16 Nisan 1415 7089
17 Nisan 15428631
18 Nisan 182210453
19 Nisan 152311976
20 Nisan 145413430
21 Nisan 148814918
22 Nisan 155916477
23 Nisan 201418491
24 Nisan 324621737
25 Nisan 3845 25582
26 Nisan 355829140
27 Nisan 4651 33791

Kovid-19 testi pozitif çıkıp tedaviye alınan hastalardan 1736'sı yoğun bakımda, 882'si de solunum cihazına (entübe) bağlı tedavi görüyor.

Toplam vaka sayısına göre son bir haftada yoğun bakım oranı yüzde 1,83'ten 1,54'e, solunum cihazına bağlı hastaların oranı ise yüzde 0,99'dan 0,78'e düştü.

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