GRAFİKLİ - Kovid-19'la mücadelede ihtiyaç sahiplerine, çalışanlara ve işverenlere devletten tam destek

ANKARA (AA) - BURCA ÇALIK - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahipleri, işveren ve çalışanlar için başlatılacak Normalleşme Desteği ile istihdamı desteklemeye devam edecek.

Türkiye'de marttan itibaren başlayan Kovid-19'la mücadele sürecinde ihtiyaç sahipleri, çalışanlar ve işverenlerin mağduriyet yaşamaması için hızla Sosyal Koruma Kalkanı Programı hayata geçirildi.

"Biz Bize Yeteriz Kampanyası" kapsamında toplanan bağışları da bu program içerisinde düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 10 Ağustos itibarıyla 30 milyar 841 milyon 693 bin 227 lira destekte bulundu.

Verilere göre, tamamlanan Faz 1 ve Faz 2 yardımları çerçevesinde yaklaşık 4,5 milyon haneye destekte bulunan Bakanlık, biner lira nakdi yardımı içeren ve devam eden Faz 3 kapsamında da 10 Ağustos'a kadar 1 milyon 784 bin 972 haneye destek sağladı.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında ise 1 milyon 310 bin 253 haneye biner lira yardımda bulunuldu.

- Kısa çalışma ödeneğinden 3,5 milyon çalışan yararlandı

Bu dönemde kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 575 bin 9 çalışan için toplam 16 milyar 578 milyon 955 bin 700 lira ödeme yapıldı.

Ücretsiz izne ayrılanlar ve iş akdi feshedilenler için sağlanan nakdi ücret desteğinden de 1 milyon 901 bin 212 çalışan yararlandı, toplam ödeme miktarı 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 liraya ulaştı.

Ayrıca 775 bin 252 kişi, bu dönemde toplam 3 milyar 128 milyon 712 bin 413 lira işsizlik ödeneği aldı.

- Süreç "Normalleşme Desteği" ile devam edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işleri durma noktasına gelen iş yerleri ve çalışanlara yönelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren Normalleşme Desteği ile de istihdamı korumaya devam edecek.

1 Temmuz 2020'ye kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş özel sektör iş yerlerindeki kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenine geçmeleri halinde Normalleşme Desteği'nden yararlanabilecek.

Destek kapsamında, normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri primlerden 1103,63 lira mahsuplaşma yapılacak.

Normal çalışma düzenine dönen ve ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

SGK tarafından yarın, işverenler için tanımlama ekranı açılacak. Desteğe başvuracak işverenler SGK'nin resmi internet sitesine giriş yaparak, "e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/ Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama" ekranında yer alan "7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği" menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

- Ağustos ayı sosyal yardım ödemeleri bugün başladı

Öte yandan Bakanlık, "Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı", "Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım Programı", "İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için yardım" ile "Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım Programı"na ilişkin ağustos ayı sosyal yardım ödemelerini de bugün itibarıyla başlattı.

Söz konusu sosyal yardım programları kapsamında 157 bin ihtiyaç sahibine toplam 90,1 milyon lira ödeme yapılacak.