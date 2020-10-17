GRAFİKLİ - Gine, yarın yeni cumhurbaşkanını seçecek

DAKAR (AA) - FATMA ESMA ARSLAN - Gine, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin 3'üncü dönem adaylık tartışmaları ışığında, cumhurbaşkanı seçimleri için yarın sandık başına gidecek.

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle 2010 ve 2015'te seçilen Conde'nin 3'üncü dönem konusundaki ısrarı, yarın yapılacak seçimlerin en önemli gündem maddesi haline geldi.

Ülkedeki gerginlik, 82 yaşındaki Conde'nin, üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan tanıyacak anayasa değişikliği referandumunu martta genel seçimlerle halkın önüne getireceğini söylemesiyle başladı.

Bu açıklamadan itibaren, Conde'nin 3'üncü dönem adaylığına karşı birçok sokak gösterisi düzenlendi.

3'üncü dönem adaylığı neredeyse 1 yıl tartışılan Conde yine de geri adım atmadı ve anayasaya değişikliği referandumunu seçmenin önüne getirdi.

Marttaki genel seçimle yapılan referandumdan, yüzde 91,5 "evet" oyu çıktı.

Muhalefet sonucun "bir şey ifade etmediğini" savunarak Conde'nin adaylığının yasa dışı olduğunu savunuyor.

Conde ise Gine halkının kararına saygı duyulması gerektiğinin altını çizerek, referandumun büyük bir çoğunlukla kabul edildiğine işaret ediyor.

- 2010'dan bu yana ezeli rakipler

Conde'nin en güçlü rakibi olarak Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) lideri Cellou Dalein Diallo gösteriliyor.

Conde karşısında 2010'da ikinci turda, 2015'teki seçimlerde de ilk turda yenilgiye uğrayan 68 yaşındaki Diallo, bu sefer sandıktan zaferle çıkacağına inandığını söylüyor.

Diallo, 82 yaşındaki Conde'nin artık yorulduğunun altını çizerek, Conde'nin nüfusunun yüzde 60'ının 25 yaşın altında olduğu Gine'yi yönetemeyeceğini savunuyor.

- Seçim sonrası ne olacak endişesi

Hali hazırda 3'üncü dönem tartışmaları nedeniyle gergin bir atmosferin hakim olduğu ülkede, muhalefetin seçim sonrasına ilişkin açıklamaları da tansiyonu iyice yükseltti.

Daha önce Conde karşıtı gösterilerde son 1 yılda 90 kişinin öldüğünü duyuran muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi (FNDC), Conde'nin adaylığının yasa dışı olduğunun altı çizerek, kazanması durumunda bile sonucu kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Diallo'nun partisi UFDG'den yapılan açıklamada ise tersi bir senaryo üzerinde durularak, Conde'nin mağlubiyeti kabul etmemesi durumunda sokağa inileceği kaydedildi.

Gine Siyaset Bilim Derneği uzmanlarından Kabinet Fofana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin ertesi gününde şiddet olaylarının yaşanma ihtimaline dikkati çekti.

Fofana, seçim kampanyasında sıkça etnik köken vurgusu yapan Conde'nin zaferinin de etnik çatışmalara yol açabileceğinin altını çizerek, siyasi partilerin sorumlu davranarak süreci bu noktaya getirmemesi gerektiğini dile getirdi.

- Adaylar arasında jinekolog da var iş adamı da

Yaklaşık 5,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, yarınki seçimlerde, Conde ve Diallo dışında 10 aday daha yarışa katılacak.

Adaylar arasında bir zamanlar Conde'ye yakın veya daha önce rakip olmuş isimlerin yanı sıra eski bakanlar, iş adamları, bir jinekolog ve eski büyükelçi bulunuyor.

- Ousmane Kaba

Ekonomist ve Demokratik Umut Partisinin (PADES) lideri 65 yaşındaki Ousmane Kaba'nın, özellikle Conde'nin kalesi olarak değerlendirilen ülkenin batı kesimlerinde oy potansiyelinin yüksek olduğu biliniyor.

- İbrahima Abe Sylla

Cumhuriyet İçin Yeni Nesil (NGR) partisinin lideri ve elektrik mühendisi 69 yaşındaki İbrahima Abe Sylla da 2010'da Conde karşısında aday olmuş ve oyların yüzde 3'ünü almıştı.

- Abdoul Kabele Camara

Conde'nin eski yol arkadaşlarından Abdoul Kabele Camara da Conde'nin 1998 seçimlerinden sonra tutuklandığı dönemde avukatlığını yapan isim olarak biliniyor.

Gine Kalkınma Toplantısının (RDG) kurucusu Camara, Lansana Conte döneminde Dışişleri Bakanlığı, Conde döneminde ise Savunma ve Güvenlik Bakanlığı görevlerinde bulundu.



- Makale Camara

Ulusal İttifak Cephesinin (FAN) adayı Makale Camara da Tarım ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Yarışa katılan 2 kadın adaydan biri olan avukat Camara, Fransa ve Senegal'de büyükelçi olarak çalıştı.

- Makale Traore

Bir diğer kadın aday, Çalışma Yoluyla Vatandaş Hareketi Partisinin (PACT) lideri Makale Traore de Conde'nin 2010'daki seçim kampanyasını yönetti.

Hukukçu ve ekonomist olan Traore, kendini "Kadınların adayı" olarak tanımlıyor.

- Ousmane Dore

Ulusal Kalkınma Hareketinin (MND) lideri 63 yaşındaki Ousmane Dore de Afrika Kalkınma Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) üst düzey görevlerde bulundu.

- Bouya Konate

Cumhuriyet Çıkarlarını Savunma Birliğinin (UDIR) lideri 40 yaşındaki iş adamı Bouya Konate de diğer adaylardan farklı olarak özel sektör tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Konate, "siyasete dinamik bir soluk getirmeyi ve "kamu düzeninde temizlik" vadediyor.

- Mandiouf Mauro Sidibe

Fransa'da eğitim almış 69 yaşındaki jinekolog Mandiouf Mauro Sidibe de Değişim Kuvvetleri İttifakının (AFC) adayı olarak seçimlere katılıyor.

- Abdoulaye Kourouma



Marttaki genel seçimlerde vekil seçilen Rönesans ve Kalkınma Mitingi (RRD) partisinin lideri Abdoulaye Kourouma da muhalefetin sesini sandığa taşımak istediğini söylüyor.

- Laye Souleymane Diallo

Özgürlük ve İlerleme Partisinin (PLP) lideri 37 yaşındaki iş adamı Laye Souleymane Diallo da yolsuzlukla mücadele etmek istediğini ifade ediyor.