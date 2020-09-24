GRAFİKLİ - Gaziantep'te TEKNOFEST 2020 heyecanı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" başladı.

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artırılmasının hedeflendiği TEKNOFEST, üçüncü kez kapılarını açtı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu festival, görkemli bir törenle başladı.

"Milli teknoloji hamlesi" sloganıyla yola çıkılan, Türkiye toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin amaçlandığı TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirmeye ilgilerinin artırılmasının hedeflendiği festival, bu alanda çalışan binlerce gencin ürettikleri fikir ve projeleri hayata geçirebilecekleri önemli bir platform oluşturuyor.

Festival kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunan 100 binin üzerinde gençten yaklaşık 5 bini finalist olarak yarışacak. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ödül verilecek.

Festival teknoloji yarışmalarının yürütücü ve destekçileri arasında Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD, ASELSAN, BAYKAR, BMC, Bilişim Vadisi, HAVELSAN, ROKETSAN, SANKO, STM, TARNET, TEI, THY, TURKSAT, TAI, TÜBİTAK, TÜBİTAK MAM ve TÜBİTAK SAGE bulunuyor.

Festivale, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Savunma, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Uzay Ajansı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, TÜBA, Türk Hava Kurumu ve Turkcell de destek veriyor.

1 Eylül itibarıyla Tuz Gölü'nde Roket Yarışması ve Kocaeli'de Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması ile başlayan heyecan, Robotaksi Binek Otonom Yarışması ile Bilişim Vadisi'nde, İnsansız Hava Aracı Yarışması ile Alleben Göleti'nde, Model Uydu Yarışması ile Tuz Gölü’nde, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ile Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda, İnsanlık Yararına Teknoloji, Çevre ve Enerji Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Tarım Teknolojileri, Biyoteknoloji İnovasyon, Helikopter Tasarım, Jet Motor Tasarım, Uçan Araba Tasarım, 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi ve Sürü İHA Simülasyon Yarışmaları ile Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde, Hack Zeugma, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması ve ISIF20 ile çevrimiçi platformda olmak üzere 21 farklı kategorideki teknoloji yarışmaları ile 27 Eylül'e kadar devam edecek.

"Türkiye'nin en hızlıları"nın sahne alacağı Türkiye Drone Şampiyonası da 24-27 Eylül tarihlerinde doğal güzelliği ve tarihi özellikleriyle bir kültür mirası olan Gaziantep'teki Rum Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

- Kortej yürüyüşüyle başladı

Teknolojinin kalbinin attığı festival, 25 Aralık Panoroma ve Kahramanlık Müzesi önünde kortej yürüyüşüyle başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile diğer yetkililer, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Gaziantep Kalesi girişine kadar yürüdü.

Renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü sırasında balkonlarından ve iş yerlerinden Türk bayrağı sallayan vatandaşlara Bakan Varank ve protokol üyeleri el sallayarak karşılık verdi.

- "Gençlerimizin ilgisi bizi memnun ediyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine, festivalin büyük bir heyecan ve coşkuyla başladığını söyledi.

Festivale sosyal medyadan yoğun ilgi olduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz bu yarışmalara ilgi göstersinler diye bu festivalleri düzenliyoruz. Gençlerimizin ilgisi gerçekten fazla, bu bizi memnun ediyor. Yarışmalar farklı şehirlerde düzenlenmişti. Roket ve otonom araç yarışmalarını bitirdik. Burada da diğer yarışmalarımızın finallerini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 100 bin gencimiz bu yarışmalara başvurdu ve takımlarını kurdu. Gençlerimiz burada yarışarak gelecekte çok önemli hale gelebilecek teknolojilerde kendilerini yetiştirmeye çalışıyor. Bundan çok memnunuz. İnşallah bu yılki festivalimizden sonra yarışmalarımızın çok daha fazla ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz. Yarışmalarımızın birincilerine ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü takdim edecek."

Bakan Varank, festivalin pazar günü sona ereceğini belirterek, "Bu yıl pandemi nedeniyle ziyaretçilerimize kapalı, sadece yarışmaların olduğu bir festival oldu ama önümüzdeki seneden itibaren aynı coşkuyla inşallah festivalimize devam edeceğiz." dedi.

- 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç başvurdu

Festival bu yıl rekor katılımla gerçekleştiriliyor.

İlk yıl 4 bin 333 takım, ikinci yıl 17 bin 773 takımın yarıştığı festivale bu yıl daha fazla katılım oldu.

Yeni tip koronavirüs salgını koşullarına rağmen coşkuyla başlayan festivalin en önemli kısımlarından biri olan yarışmalar, geçen seneden daha geniş bir katılımla yapılıyor.

81 il ve 84 ülkeden başvuruların geldiği festivalde yer almak için 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç müracaat yaptı.

Yarışmalar, seminer, söyleşi ve hava şovlarının yapıldığı, yerli-milli ürünlerin sergilendiği festivalin coşkusu sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarla milyonlara ulaştırılacak.

- Uçuş gösterileri

Etkinliklerin açılış töreninde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ile Solo Türk, Gaziantep semalarında gösteri uçuşu yaptı. Üzerinde TEKNOFEST ve Türkiye Teknoloji Takımı yazılı dev balon gökyüzüne bırakıldı.

Türk Yıldızları, Solo Türk, Atak Helikopterinin yanı sıra RedBul, Jandarma, EGM ve SGK selamlama uçuşları yaptı.

Etkinlikler kapsamında çok sayıda uçuş gösterisi gerçekleştirilecek.



