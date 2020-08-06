  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

GRAFİKLİ - Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Selçuk Yula

Sarı-lacivertli takımın efsane futbolcularından Selçuk Yula, vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor - Futbol kariyerine Şekerspor'da başlayan Yula, 7 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de çıktığı 160 lig maçında 64 gol attı - Sarı-lacivertli forma altında iki sezon üst üste gol kralı olan Selçuk Yula, Alman ekibi Blau Weiss Berlin'in yanı sıra Sarıyer ve Galatasaray'da da futbol oynadı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:00:33 -
GRAFİKLİ - Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Selçuk Yula

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Selçuk Yula, vefatının 7. yıl dönümünde anılıyor.

Ankara'da 1959 yılında dünyaya gelen Selçuk Yula, futbol kariyerine Şekerspor'da başladı. Yula, 1979 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de büyük başarılara imza attı.

Golcülüğü ve penaltı atışlarındaki ustalığıyla öne çıkan Selçuk Yula, sarı-lacivertli takımda 7 sezon top koşturdu. Yula, Fenerbahçe forması altında çıktığı 160 lig maçında 64 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.


- Üst üste iki kez gol kralı oldu


Selçuk Yula, sarı-lacivertli takım ile üst üste iki sezon ligde gol kralı oldu.

Yula, 1981-1982 sezonunda 16, 1982-1983 sezonunda da 19 golle ligin en skorer futbolcusu olma başarısı gösterdi.

Selçuk Yula, Fenerbahçe'de 2 lig, birer Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası ve Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı.


- Almanya'ya transfer oldu


Selçuk Yula, 1986 yılında Almanya'nın Blau Weiss Berlin ekibine transfer oldu.

Blau Weiss Berlin ile Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 11 maça çıkan Yula, 2 gol kaydetti.

Almanya kariyeri istediği gibi gitmeyen Yula, bir sezon sonra Türkiye'ye dönerek Sarıyer ile anlaştı.

Selçuk Yula, Sarıyer'de 4 sezon forma giydikten sonra 1991 yılında transfer olduğu Galatasaray'da bir sezon daha oynayıp, futbolculuk kariyerini noktaladı.

Futbolu bıraktıktan 6 yıl sonra 1998'de Yula için jübile maçı yapıldı.


- Milli takımda 22 maça çıktı


Selçuk Yula, A Milli Takım'da 22 karşılaşmaya çıktı.

Unutulmaz futbolcu, ay-yıldızlı forma altında 4 kez ağları havalandırdı.

Yula, aktif spor yaşamının ardından köşe yazarlığı ve spor yorumculuğu yaptı.


- 53 yaşında vefat etti


Selçuk Yula, 6 Ağustos 2013'te geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Unutulmaz futbolcunun naaşı, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı