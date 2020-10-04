GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 35 milyon 140 bine yaklaştı

ANKARA (AA) - Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 35 milyon 140 bine yaklaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 38 bin 21 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 35 milyon 139 bin 699'a çıkarken, virüs saptanan 26 milyon 128 bin 410 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 7 milyon 973 bin 268 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 600 bin 846 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 214 bin 277 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 549 bin 373), Brezilya (4 milyon 906 bin 833), Rusya (1 milyon 204 bin 502), Kolombiya ( 848 bin 147 ), Peru (848 bin 147), İspanya (810 bin 807), Arjantin (790 bin 818), Meksika (757 bin 953), Güney Afrika (679 bin 716), Fransa (606 bin 625), İngiltere (480 bin 17), Şili (468 bin 471), İran (468 bin 119), Irak (375 bin 931), Bangladeş (367 bin 565), Suudi Arabistan (335 bin 997), Türkiye (323 bin 14), İtalya (322 bin 751), Filipinler (319 bin 330), Pakistan (314 bin 616) ve Almanya (300 bin 28)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (146 bin 11), Hindistan (101 bin 812), Meksika (78 bin 880), İngiltere (42 bin 317), İtalya (35 bin 968), Peru (32 bin 665), Fransa (32 bin 198), İspanya (32 bin 86), İran (26 bin 746), Kolombiya (26 bin 556), Rusya (21 bin 251), Güney Afrika (16 bin 938), Arjantin (20 bin 795), Şili (12 bin 919), Ekvador (11 bin 597), Endonezya (11 bin 55) ve Belçika (10 bin 44)."

