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Spor GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
Spor

GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

İki takım arasındaki 47 yıllık rekabette Beşiktaş'ın 53, Trabzonspor'un 45 galibiyeti bulunuyor - Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi - Ligde yapılan 94 maçta Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı - Trabzonspor, Beşiktaş ile yaptığı son 17 lig maçından sadece 3'ünü kazanabildi - Bordo-mavili ekip, evindeki 45 maçta Beşiktaş'a 23 kez üstünlük sağlarken, siyah-beyazlılar bunların 14'ünü kazanabildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 09:50:16 -
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
İSTANBUL (AA) - Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi.


- Beşiktaş son 17 maçta sadece 3 kez yenildi


Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 17 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 17 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, geçen sezonki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı.

İki takım arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan lig mücadelesi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 14 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.


- Ligde de Beşiktaş önde


Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 94 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 134 gole, Trabzonspor 107 golle karşılık verdi.


- Farklı skorlar


Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.


- Trabzon'daki lig maçları


Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

İki takım lig maçlarında Trabzon'da 46 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı bildi. Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 4'ü Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 66, Beşiktaş ise 57 gol attı.

Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 4-1 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.


- Trabzonspor evindeki son 2 maçı kazandı


Evinde 2012-2013 sezonundan itibaren 6 sezon rakibini yeneyemeyen Trabzonspor, iç sahadaki son 2 karşılaşmayı ise kazanmayı bildi.

Ligde 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla kazandığı maçın ardından 6 lig karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşayan Trabzonspor, 2018-2019'da 2-1'lik üstünlükle bu hasreti sonlandırdı.

Bordo-mavili ekip, geçen sezonki karşılaşmayı ise 4-1 kazandı.

Evinde son 9 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan Trabzonspor, Beşiktaş'a 10 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.



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