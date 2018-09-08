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GPS’de ABD’ye bağımlılık korkutuyor

Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan GPS'lerde meydana gelen hataların normal olmadığı üzerinde duruyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:25
GPS’de ABD’ye bağımlılık korkutuyor

OSMAN YİĞİT  ANKARA 

Geçtiğimiz Pazartesi gecesi Anadolujet’in Ankara-Kahramanmaraş seferini yapan yolcu uçağı büyük bir tehlike atlatmış, GPS arızası yaşayan uçak, Kahramanmaraş yerine Gaziantep’e inmek zorunda kalmıştı. Pilotun dikkati sayesinde büyük bir facia atlatılırken, konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan uzmanlar, GPS hizmetinin ABD’den alındığına dikkat çekerek, iniş anlarında beliren bu tür GPS hatalarının normal olmadığını vurguladı.

KASIT ARANMALI

Yüzlerce yolcu taşıyan uçakların kaza yapmasına neden olabilecek GPS konum hataları ve iniş anlarında ortaya çıkan veri kesintilerinin altında kasıt aranması gerektiği belirtilirken, ABD ile hassas bir dönemden geçildiği dönemde, kontrolü karşı tarafta olan tüm teknolojiler konusunda uyanık olunması uyarıları yapıldı.

Türkiye’nin savaş uçakları ve kargo uçakları dahil tüm hava araçlarının ABD menşeli şirketlerin otomatik yüklenmiş GPS sistemlerini kullandığı kaydedilirken, bugünkü şartlarda Türkiye’nin uydular üzerinden yerli ve milli bir GPS sistemi oluşturabilmesi mümkün gözükmüyor. Buna rağmen Türkiye’nin yabancı uydulara ve dışa bağımlılıktan kurtulması için, lokal bir konumlama sistemi oluşturmasının önemine dikkat çekiliyor.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:25
  1. Kahramanmaraş
  2. Gaziantep
  3. Ankara
  4. ABD
  5. GPS

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