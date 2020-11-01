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Siyaset GP lideri Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Dikkat çeken isimler
Siyaset

GP lideri Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Dikkat çeken isimler

Gelecek Partisi'nin A Takımı belli oldu. 1'inci Olağan Kongresi'nin gerçekleştiren Gelecek Partisi'nde parti yönetim kurulu, disiplin kurulu ve etik kurulu üyeleri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:53:00 -
GP lideri Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Dikkat çeken isimler

Gelecek Partisi'nin A Takımı belli oldu. 1'inci Olağan Kongresi'nin gerçekleştiren Gelecek Partisi'nde parti yönetim kurulu, disiplin kurulu ve etik kurulu üyeleri açıklandı.

A Takım'da Prof. Dr. Serap Yazıcı gibi dikkat çeken isimler yer aldı. Hukukçu Prof. Dr. Yazıcı'nın rozetini Davutoğlu taktı.

Parti Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

-Abdulkadir Çolak

-Abdullah Başcı

-Abdullah Teber

-Ahmet Akçay

-Alaattin Fırat

-Avni Erdemir

-Ayhan Sefer Üstün

-Aynur Algün

-Ayşe Berrin Sevimli

-Ayşe Serap İnan

-Ayşe Tülin Dinçelli

-Bahattin Meral

-Burçak Başbuğ Erkan

-Cemalettin Kani Torun

-Cuma İçten

-Dinçer Türkmen

-Diyaettin Uçar

-Etyen Mahçupyan

-Fatma Aydın Ataş

-Feramüz Üstün

-Ferhat Esener

-Feridun Bilgin

-Habibe Çifçioğlu Başer

-Hacer Filikçi Akın

-Hakan Tokaç

-Halime Polat

-Hasan Hüseyin Bozok

-Hasan Serdar Bilir

-Hasan Seymen

-İbrahim Mustafa Turhan

-Kemal Şişman

-Kerim Rota

-Mehmet Ali Pulcu

-Mehmet Aytekin

-Mehmet Behçet Piker

-Mehmet Kuğu

-Muharrem Ödemiş

-Mustafa Bahadır Kurbanoğlu

-Mustafa Bilici

-Mustafa Mente

-Mustafa Nedim Yamalı

-Mustafa Gözel

-Neslihan Kevser Çelik

-Nihal Olçok

-Nuray Sağıroğlu

-Ömer Ünal

-Selçuk Özdağ

-Selim Temurci

-Sema Silkin Ün

-Şenol Gürşan

-Serap Yazıcı

-Serkan Özcan

-Serpil Bulut

-Tamer Ağca

-Ümit Yardım

-Vahdettin İnce

-Veysi Akay

-Zeynep İşcan Çeviker

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri:

-Mehmet Atilla Maraş

-Hasan Boynukara

-Mehmet Aşan

-Seyfettin Bilen

-Musa Arat

-Talha Erol Durmaz

-Zekai Doğan

Etik Kurulu Asil Üyeleri:

-Ahmet Oğuz Karaoğlu

-Mehmet Rumi Bekiroğlu

-Nazmi Irak

-Ömer Kayani

-Fatma Şerefoğlu

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Yorumlar

REİSİ SATANLARI BİZ DE SATARIZ

DAVAMI SATARSAM YÜZÜME TÜKÜRÜN DİLEN DAVUTOĞLU, BUNDAN SONRA TÜRK MİLLETİ SENİ HER GÖRDÜĞÜ YERDE TÜKÜRÜK YAĞMURUNA TUTACAKTIR.
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