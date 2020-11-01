GP lideri Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Dikkat çeken isimler
Gelecek Partisi'nin A Takımı belli oldu. 1'inci Olağan Kongresi'nin gerçekleştiren Gelecek Partisi'nde parti yönetim kurulu, disiplin kurulu ve etik kurulu üyeleri açıklandı.
Gelecek Partisi'nin A Takımı belli oldu. 1'inci Olağan Kongresi'nin gerçekleştiren Gelecek Partisi'nde parti yönetim kurulu, disiplin kurulu ve etik kurulu üyeleri açıklandı.
A Takım'da Prof. Dr. Serap Yazıcı gibi dikkat çeken isimler yer aldı. Hukukçu Prof. Dr. Yazıcı'nın rozetini Davutoğlu taktı.
Parti Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
-Abdulkadir Çolak
-Abdullah Başcı
-Abdullah Teber
-Ahmet Akçay
-Alaattin Fırat
-Avni Erdemir
-Ayhan Sefer Üstün
-Aynur Algün
-Ayşe Berrin Sevimli
-Ayşe Serap İnan
-Ayşe Tülin Dinçelli
-Bahattin Meral
-Burçak Başbuğ Erkan
-Cemalettin Kani Torun
-Cuma İçten
-Dinçer Türkmen
-Diyaettin Uçar
-Etyen Mahçupyan
-Fatma Aydın Ataş
-Feramüz Üstün
-Ferhat Esener
-Feridun Bilgin
-Habibe Çifçioğlu Başer
-Hacer Filikçi Akın
-Hakan Tokaç
-Halime Polat
-Hasan Hüseyin Bozok
-Hasan Serdar Bilir
-Hasan Seymen
-İbrahim Mustafa Turhan
-Kemal Şişman
-Kerim Rota
-Mehmet Ali Pulcu
-Mehmet Aytekin
-Mehmet Behçet Piker
-Mehmet Kuğu
-Muharrem Ödemiş
-Mustafa Bahadır Kurbanoğlu
-Mustafa Bilici
-Mustafa Mente
-Mustafa Nedim Yamalı
-Mustafa Gözel
-Neslihan Kevser Çelik
-Nihal Olçok
-Nuray Sağıroğlu
-Ömer Ünal
-Selçuk Özdağ
-Selim Temurci
-Sema Silkin Ün
-Şenol Gürşan
-Serap Yazıcı
-Serkan Özcan
-Serpil Bulut
-Tamer Ağca
-Ümit Yardım
-Vahdettin İnce
-Veysi Akay
-Zeynep İşcan Çeviker
Disiplin Kurulu Asil Üyeleri:
-Mehmet Atilla Maraş
-Hasan Boynukara
-Mehmet Aşan
-Seyfettin Bilen
-Musa Arat
-Talha Erol Durmaz
-Zekai Doğan
Etik Kurulu Asil Üyeleri:
-Ahmet Oğuz Karaoğlu
-Mehmet Rumi Bekiroğlu
-Nazmi Irak
-Ömer Kayani
-Fatma Şerefoğlu