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Sağlık Gözyaşından Koronavirüs bulaşıyor
Sağlık

Gözyaşından Koronavirüs bulaşıyor

Gözyaşında da korona virüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 15:23:00 - 2021-12-04 15:26:57
Gözyaşından Koronavirüs bulaşıyor

Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Mustafa Ataş, gözyaşında da korona virüsün tespit edildiğini söyleyerek, "Korona virüs solunum yolu ile bulaşıyor fakat gözün dış zarlarında da bu enzimler bulunmuş" dedi.

Koronavirüs gözyaşından da bulaşıyor!

Ataş yaptığı açıklamada, gözyaşında da korona virüs tespit edildiğini söyleyerek, "Korona virüs ilk çıktıktan sonra gözyaşında olup olmadığı ile ilgili çalışmalar yapıldı.

Gözyaşında da korona virüs tespit edildi. Fakat bu tespit edilen korona virüsün ne kadar bulaştırıcı olduğu kestirmek mümkün değil ama dikkatli olmak gerekiyor.

Özellikle göz yaşarmasından sonra ellerimizi gözlerimize değdiğimiz zaman ellerimiz ile başka yere, ağzımıza ya da dilimize temas ettirmememiz gerekiyor. Gözyaşımıza temas ettikten sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Bu konuda çocukları da uyarmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar bu konuya çok dikkat etmeyebiliyor. Sadece gözyaşımıza değil, öksürdükten, hapşırdıktan ya da diğer salgılarımızı yaptıktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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