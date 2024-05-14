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Yerel Gözüyle görmeyen inanmazdı! Burası barınak değil hastane
Yerel

Gözüyle görmeyen inanmazdı! Burası barınak değil hastane

Yeniakit Publisher
2024-05-14 14:38:25 - 2024-05-14 14:38:25

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başıboş gezen köpeğin görüntüsü ekranlara yansıdı.

Türkiye'deki başıboş köpek seviciliği artık farklı boyutlara ulaştı. Ege üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yansıyan görüntüler akıllara Hindistan'daki kutsallaştırılmış inekleri getirdi.

Hastanenin ortasında başıboş köpek

Görüntülere yansıyan olayda, hastanenin ortasında başıboş dolaşan bir köpek ortaya çıkıyor. Etrafından geçenlere aldırış etmeyen köpeğin, koridorun ortasına uzandığı görülülüyor.

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