0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Gözünüzün önünde sinekler mi uçuşuyor? Aman dikkat!

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu’’ Aniden hareket ettiğinizde gözünüzde bir karartı oluyorsa, yerden başınızı kaldırdığında gözünüzde siyah noktalar uçuşuyorsa bu belirtiler önemli hastalıkların nedeni olabilir’’dedi. Sizin de gözünüzün önünde sinekler uçuşuyorsa dikkat! İşte Dr. Hacıbekiroğlu’nun konu hakkındaki uyarıları...

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:41
Gözünüzün önünde sinekler mi uçuşuyor? Aman dikkat!

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu’’ Aniden hareket ettiğinizde gözünüzde bir karartı oluyorsa, yerden başınızı kaldırdığında gözünüzde siyah noktalar uçuşuyorsa bu belirtiler önemli hastalıkların nedeni olabilir’’dedi. Sizin de gözünüzün önünde sinekler uçuşuyorsa dikkat! İşte Dr. Hacıbekiroğlu’nun konu hakkındaki uyarıları...

‘’Uçuşan sinekler ve siyah noktalar önemli bir göz hastalığı belirtisi olabilir’’

Yaşlanmaya bağlı olarak göz içindeki yapısal değişikliklere bağlı ortaya çıkan sorunlardan biri de göz önünde sinek uçuşması ya da siyah lekeler görmek. Düz beyaz veya mavi gökyüzüne bakıldığında artan bu nokta ya da solucan şeklindeki görüntüler genellikle bakış yönüne doğru hareket ediyor. Çoğu zaman 50 yaşından sonra rastlanılan bu sorun sıklıkla görülüyor.
Göz önünde uçuşan sinekler ya da siyah noktalar görmenin retina yırtılması gibi önemli bir göz hastalığının da habercisi olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, kesin tanı için göz hekimine başvurmak gerektiğine vurgu yaptı.

Retina muayenesi gerekebilir

Göz içinde retina ve lens arasında bulunan “vitreus” adı verilen madde yaşla birlikte zaman içinde retinadan ayrılarak büzüşmeye başlıyor. Orta yaşlara erişildiğinde ise gözün içindeki jel kıvamındaki yapıdaki değişiklikler dikkat çekiyor. Ne yazık ki bu madde zaman içinde kendini yenileyemiyor. İlerleyen yaşla birlikte vitreusun yapısı bozuluyor, jel yapısı, sıvı ve lif halini alıyor.

Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, “Sorun yüzde 15 oranında retinada yırtılma, kanama veya yarılmayla beraber olabileceğinden, ani başladığında mutlaka ciddiye alınmalı. Ayrıntılı bir retina muayenesi yapılmalı” diye konuşuyor.

Bununla birlikte özellikle miyoplarda, enfeksiyon ya da cerrahi geçirmiş kişilerde bu durum daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor.

Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, tedavi yaklaşımı konuşundu şunları anlatıyor: “Retinada herhangi bir sorun yoksa genel olarak bu siyah noktalar zamanla küçülür ve kişinin dikkatini çekmez hale gelir. Bu nedenle genellikle tedavi gerekmez. Eğer kişiyi aşırı rahatsız ediyorsa ya da görmeyi düşürecek kadar fazla miktarda ise tedavi edilebiliyor.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Bu durumda yağ lazerle belirli konumda ve büyüklükte olan vitreuslifleri ”vitreolizis” dediğimiz yöntemle yok edilebilir. Ya da vitrektomi denilen ameliyatla vitreus jeli ve içindeki oluşumlar tamamen gözden uzaklaştırılabilir. Hastaların muayene olmadan, internet üzerinden buldukları damlalar ve bitkisel ilaçlara itibar etmemeleri önem taşıyor.

‘’Düzenli göz muayenesi yaptırılmalı’’

Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu, düzenli göz kontrollerinin yapılması da göz sağlığınız açısından önemli olduğunu kaydederek açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu şekilde, göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı ve göz tembelliği gibi problemler erken safhada yakalandıklarında çok daha etkin şekilde tedavi edilebilmektedirler. Bu nedenle, özellikle ailesinde bu tür hastalıklar bulunan kişiler düzenli göz muayenelerine özen göstermelidir. Birçok hastalığın göz muayenesi sonrasında ortaya çıktığını bu nedenle herhangi bir hastalığınız olmasa bile yılda en az bir kez göz muayenesinin yaptırılması gerektiğinin altını çizdi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 00:41
  1. Göz Sağlığı
  2. Göz Hastalıkları
  3. göz
  4. Op. Dr. Atilla Hacıbekiroğlu
  5. Göz Doktoru
  6. göz kararması
  7. gözde lekeler
  8. bulanık görme
  9. görme bozukluğu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya Fener alayında buluştu, Lösemi hastası Öykü Arin unutulmadı
    1. Antalya Fener alayında buluştu, Lösemi..
    2. "12. Uluslararası Çayda Çıra Film ve..
    3. Kuralları ihlal eden sürücülere kötü..
    4. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı..
    5. Anayasayı değiştiren Enver Sedat..
    6. Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan..
    7. Çocuk istismarı iddiası mahalleyi..
    8. Hindistan'da deprem mi oldu son dakika..
    9. Bolu TEM otoyolunda tır kazası: 1..
    10. Trump, Twitter CEO'su Dorsey ile görüştü
    11. Gözünüzün önünde sinekler mi uçuşuyor?..
    12. Otomobille minibüs çarpıştı: 3 yaralı
    13. Gül bitkisi nasıl çoğaltılır?
    14. YKS 2019 ne zaman? ÖSYM YKS 2019..
    15. Barcelona ikinci yarıda açıldı
    16. Akkuzulu köyü muhtarından Kılıçdaroğlu..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklarla..
    18. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şehit..
    19. Cezayir'de Buteflika'nın partisi FLN..
    20. TÜRSAB'ın GAP gezisi
    21. Hindistan'da şiddetli deprem!
    22. İstanbul-Bodrum uçağında korku dolu..
    23. Ömerli kırsalında terör saldırısı
    24. Bakan Pakdemirli, Balkan çiftçi..
    25. Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın..
    26. Tren hemzemin geçitte otomobile..
    27. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    28. Karabük’te düzenlenen çocuk şenliğinde..
    29. Washington'da "Hacivat ve Karagöz"..
    30. Meksika'da yüzlerce göçmen gözaltına..
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    “CHP’liler aslanlar gibi çıksın, desin ki...”
    “CHP’liler aslanlar gibi çıksın, desin ki...”

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili peş peşe açıklamalar!
    AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili peş peşe açıklamalar!
    Komutan tokalaşmadı! HDP'lilerin elleri havada kaldı
    Komutan tokalaşmadı! HDP'lilerin elleri havada kaldı