Gözünüze dizinize dursun! Öyle bir zam yaptılar ki, gören şaştı kaldı

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasının açıklanmasının ardından ilan sitelerinde ikinci el de dahil olmak üzere birçok evin fiyatına en az 500 bin lira civarı zam yapıldığını belirten Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş, söz konusu kampanyanın piyasaya yansımasının nasıl olacağını masaya yatırdı. Soybaş, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Daha dün bir bugün iki ama ‘fırsatçılar’ harekete geçti bile. “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasının açıklanmasının ardından ilan sitelerinde ikinci el de dahil olmak üzere birçok evin fiyatına yüksek oranlarda (en az 500 bin lira civarı) zam yapıldı. Bakanlık kararlı, “Fırsatçılar projeye dahil olamayacak” açıklaması geldi, fiyat artışlarının önüne geçmek için de bir komisyon kurulacak, ekspertiz raporları oluşturulacak. Böylelikle ‘balon’ fiyatlamalara geçit verilmeyecek. Peki, kampanyanın piyasaya yansıması nasıl ve alınan kararların fiyatlamaya etkisi ne olur? Sordum.

FİYATLAR BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NORMALE DÖNER

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan emlak sektöründe son 2 yıldır bir yavaşlama olduğunu, bu sebeple yüzde 10 peşinat, azami vade süresi 15 yıl, faiz oranı ise 0.69 olacak şekilde düzenlenen yeni projenin şüphesiz sektöre hareket getireceğini söylüyor. Fırsatçılar meselesine gelince. Diyor ki:

“Yani bunu anlamakta inanın zorlanıyorum. Her kampanyadan sonra kritere uyan da uymayan da fiyat artışına gidiyor. Bu olmaz! Piyasayı manipüle etmeye çalışıyorlar ama sanıyorum ya projenin içeriğinden ya da ne vaat ettiğinden haberdar değiller. Hatırlatalım; ikinci el konut kesinlikle bu kampanyaya dahil değil, dahası her sıfır konutta. Öncelikle konut sahiplerinin/firmaların bu projeye dahil olmaları gerekiyor. Bu noktada sıkı denetim uygulanacak, zaten fiyat arttırdığı tespit edilenler kampanyaya dahil edilmeyecek. Bakan Nebati bizzat açıkladı: “Haksız fiyat artışı yapanlar özelinde tespitler yapılmakta ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmakta” dedi. Yani bu kadar sıkı denetim varken yapılan suni fiyat değişiklikleri karşılık bulamayacaktır. Birkaç gün içinde o suni fiyatlar normale döner.”

BEĞENDİĞİM EVİN FİYATI BİR GECEDE 600 BİN LİRA ARTTI

Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir de birçok vatandaşın çok uzun zamandır böyle bir kampanya beklediğini, orta gelirlilere önemli bir kapı açacağını düşünüyor ve “Tek handikabı sadece 0 konutta uygulanacak olması. Keşke ikinci elde de böyle bir kampanya düzenlenmiş olsa” diyor. Vatandaş açısından bir katılım şartının olmamasını artı bir değer olarak niteleyen Demir, kampanya açıklanır açıklanmaz bazı ilanların fiyatlarının değiştiğini bizzat tespit ettiğini ve hatta kendisine de “Fiyat arttıralım” talebi geldiğini söylüyor:

“Hem sezon değil hem de piyasada arzın az olmasından kaynaklı son aylarda satışlarda yüzde 35’lik bir düşüş vardı. Kampanya sektöre cansuyu olacak diye düşünürken bundan nemalanmak isteyenler çıktı ortaya. Dün 3 milyon 800 binden kaydettiğim ilan bugün 4 milyon 400 bin. 600 bin liralık bir artış. El insaf! Bu artışı neye göre yaptınız? Ticari bazı müşterilerim bile artış talep etti. Bu kampanya ikinci eli ve ticariyi kapsamıyor, anlatıyoruz ama... Bu noktada bakanlığın gerekli çalışmaları yapması, denetimleri sıkı tutması gerekiyor ki her iki bakan da fırsatçıları kampanya dışı bırakacaklarını duyurdu. Bu olumlu gelişme sonrası fiyatların çıktığı gibi inmesini bekliyoruz. Bir de çevremde şöyle bir durum gözlemledim, evi olan ama fırsatı kaçırmak istemeyen de ‘evi olmayan akraba’ arıyor. Yani bu noktada kişisel dürüstlük çok önemli. Bırakın da gerçekten ihtiyacı olan faydalansın.” (...)"