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Dünya Gözü dönmüş İsrailli, Filistinli genci arabayla ezdi!
Dünya

Gözü dönmüş İsrailli, Filistinli genci arabayla ezdi!

Kudüs’ün doğusundaki Al-Tur kasabasında gözü dönmüş İsrailli bir yerleşimci, Filistinli bir genci ezerek yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 21:28:00 - 2021-09-12 21:44:48

Kudüs’te İsrailli bir yerleşimcinin aracıyla Filistinli bir genci ezerek yaraladığı bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Kudüs’ün doğusundaki Al-Tur kasabasında söz konusu yerleşimci aracıyla Filistinli gence çarptı.

Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, sağlık durumu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

 

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