Gözü dönmüş İsrailli, Filistinli genci arabayla ezdi!
Kudüs’ün doğusundaki Al-Tur kasabasında gözü dönmüş İsrailli bir yerleşimci, Filistinli bir genci ezerek yaraladı.
Kudüs’te İsrailli bir yerleşimcinin aracıyla Filistinli bir genci ezerek yaraladığı bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Kudüs’ün doğusundaki Al-Tur kasabasında söz konusu yerleşimci aracıyla Filistinli gence çarptı.
Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, sağlık durumu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.