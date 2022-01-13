Göztepe'ye Arjantinli golcü

Göztepe, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Arjantinli santrfor Franco Di Santo’yu İzmir’e getirdi.

İzmir ekibi transfer çalışmaları kapsamında 32 yaşındaki Arjantinli santrfor Franco Di Santo ile görüşmelerini sürdürüyordu. Göztepe, son detayları görüşmek üzere deneyimli golcüyü İzmir’e davet etmişti. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncunun bu sabah saatlerinde İzmir’e geldiği öğrenildi. Yapılacak son görüşmeler sonrasında Franco Di Santo’nun kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.



Premier Lig ve Bundesliga’da da oynadı

Kariyerine Arjantin’de Godoy Cruz altyapısında başlayan Franco Di Santo; Audax İtaliano, Chelsea, Blackburn Roves, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atletico Mineiro ve San Lorenzo formaları giydi. 32 yaşındaki golcü, 3 kez de Arjantin Milli Takımı’nın formasını terletti.

Franco Di Santo, kariyeri boyunca 360 resmi maç oynarken, söz konusu maçlarda 65 gol, 25 asistlik performans sergiledi.



