Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları

Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları08 Temmuz 2019 Pazartesi 19:19
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde sabah laktat testine giren sarı-kırmızılı futbolcular, akşam teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde fitness salonunda çalıştı.
Kuvvet ile dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekipte izinli olan kaleci Beto, Lamine Gassama ve Celso Borges idmanda yer almadı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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