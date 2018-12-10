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Göztepe'de yeni hoca resmen belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş getirildi. Özdeş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:56
Göztepe'de yeni hoca resmen belli oldu

Göztepe’de Bayram Bektaş ile yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Kemal Özdeş, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza attı.

Göztepe yeni teknik adamını buldu. Sarı-kırmızılılar son olarak Kasımpaşa’yı çalıştıran Kemal Özdeş ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmzayı atan deneyimli teknik adamın akşam antrenmanında takımın başında olacağı bildirildi.

Kariyerinin son 2.5 yılını Kasımpaşa’da geçiren ve burada gösterdiği başarılı performansla alkış toplayan Kemal Özdeş; Konyaspor, Manisaspor, Balıkesirspor, Karşıyaka ve Elazığspor gibi takımlarda da görev yaptı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:56
  1. Manisa
  2. Konya
  3. Elazığ
  4. Balıkesir
  5. Göztepe
  6. Kemal Özdeş

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