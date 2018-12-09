Göztepe'de Kemal Özdeş sesleri! İmza an meselesi

Üst üste 4 maçını kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Göztepe'de Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı.

İzmir ekibinin Bayram Bektaş'ın yerine gelecek isim de belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş'i takımın başına getirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Şu an için tek aday konumunda olan Özdeş'le en geç pazartesi ya da salı günü görüşüleceği gelen haberler arasında.