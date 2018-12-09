Göztepe'de Kemal Özdeş sesleri! İmza an meselesi
Süper Lig ekiplerinden Göztepe Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş'i getirmek üzere olduğu öğrenildi.09 Aralık 2018 Pazar 15:13
Üst üste 4 maçını kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Göztepe'de Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı.
İzmir ekibinin Bayram Bektaş'ın yerine gelecek isim de belli oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş'i takımın başına getirmeyi düşündüğü öğrenildi.
Şu an için tek aday konumunda olan Özdeş'le en geç pazartesi ya da salı günü görüşüleceği gelen haberler arasında.
YORUM YAZ