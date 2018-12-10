Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi
- Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Kemal Özdeş'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandı10 Aralık 2018 Pazartesi 17:46
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Bayram Bektaş'ın istifası sonrası boşalan teknik direktörlük görevine, Kemal Özdeş getirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan teknik direktör Kemal Özdeş'le 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Özdeş'in bu akşamki antrenmanda takımın başında yer alacağı kaydedildi.
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