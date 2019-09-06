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Göztepe’de forma aslanın ağzında

Transfer sezonunun son gününde adeta atağa kalkan Göztepe’de, forma rekabeti yaşanacak.

06 Eylül 2019 Cuma 12:53
Göztepe’de forma aslanın ağzında

Transfer sezonunun son gününde adeta atağa kalkan Göztepe’de, forma rekabeti yaşanacak. Özellikle savunma ve orta sahada görev yapan futbolcular, Teknik Direktör Tamer Tuna’nın gözüne girmek için büyük mücadele içine girecek.


Sezona istediği gibi başlayamayan ancak transfer sezonunun kapanmasına sayılı saatler kala kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Göztepe’de kadro derinliğinin artması teknik heyetin elini güçlendirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna’nın birçok mevkide birden fazla alternatifi bulunurken, futbolcular ise formayı kapmak için büyük bir mücadele vermek zorunda kalacak. Savunma hattında Titi, Reis, Hakan Çinemre ve Berkan’ı barından sarı-kırmızılılar, transfer döneminde de Murat Paluli, Sanneh, Veli, Atınç ve Leo’yu renklerine bağladı. Sağ bekte Murat ve Gassama forma yarışına girerken, sol bekte ise Leo ile Berkan ilk 11’de olabilmek için mücadele verecek. Savunmanın ortasında ise rekabet çok daha fazla yaşanacak. Sanneh, Veli, Hakan, Titi, Reis ve Atınç, Tuna’nın gözüne girmek için performans sergileyecek.



Orta sahaya yeni kan


Defansta alternatifli bir kadro kuran Göztepe’nin orta sahasında da formayı almak kolay olmayacak. Hali hazırda takımda bulunan Borges, Alpaslan, Poko, Castro ve genellikle forvet arkasında görev yapan Deniz’in yanı sıra Medipol Başakşehir’den transfer edilen Soner ile Mossoro da bu bölgedeki yarışa dahil oldu. Yasin, Halil ve Serdar’ın görev yaptığı sağ ve sol kanat için yeni aday ise İtalyan hücumcu Napoleoni oldu. Sarı-kırmızılıların forvet hattını da Eren, Jerome ve genç golcü Ege oluşturacak.



Gençler beklemede


Tecrübeli bir kadroya sahip olan Göztepe’de gençler de kadroda kendilerine yer bulmak için savaşacak. Yusuf, Batuhan, Yalçın, Kerem Atakan Kesgin ve Hüseyin Bulut, tecrübeli isimlerden formayı kapabilmek için teknik heyete kendilerini göstermek zorunda.


İzmir ekibinde yeri garanti olan tek futbolcu ise hiç şüphesiz Portekizli file bekçisi Beto olacak. Deneyimli oyuncunun herhangi bir sakatlık ve ceza olmaması durumunda kaleyi bırakması beklenmiyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:53
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