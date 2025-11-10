Göztepe'de bayram havası

Kritik virajı kayıpsız dönen Göz-Göz, puanını da 22’ye çıkarırken dış sahada en başarılı 4. takım oldu. Juan iki golle yıldızını parlattı.

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam eden Göztepe'de adeta bayram havası yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı Juan'ın attığı iki golle 2-0 mağlup ederek puanını 22'ye yükseltti. Bu önemli galibiyetle Avrupa yarışında kritik bir virajı dönen İzmir temsilcisi, dış sahada topladığı 11 puanla ligin deplasmanda en başarılı 4. takımı konumuna yükseldi.

JUAN ALKIŞ ALDI

Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan, gollerine hız kesmeden devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği karşılaşmasında attığı tek golle takımına galibiyeti getirmişti. Bu hafta ise Kasımpaşa karşısında iki kez fileleri havalandırarak adından bir kez daha söz ettirdi. Böylece Juan, gol sayısını 5'e yükselterek form grafiğini sürdürdü. Bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet elde eden Göz-Göz, sergilediği enerjik ve mücadeleci oyunla da övgü topladı.

'SEZON SONUNDA KUTLAMA YAPACAĞIZ'

Göztepe Teknik Direktör Stanimir Stoilov maçın ardından deplasman tribününü dolduran taraftarların davetine yanıt vermeyince tepki çekmişti. Stoilov tribünlere gitmemesinin nedenini de açıkladı. Stoilov, "Beni sevdiklerini biliyorum, ben de onları çok seviyorum. Ancak sezon içinde teknik direktör olarak tribünlere gitmeyi doğru bulmuyorum. Oyuncularımızın taraftarla kutlama yapması daha doğru bir yaklaşım. Sezon sonunda bu kutlamaları hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.