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Göztepe’de alkışlar Berkan’a

Spor Toto Süper Lig’de kalan Göztepe’de, Traore’nin sezonu kapatmasıyla formayı sırtına geçiren Berkan Emir, özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla takımın ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:19
Göztepe’de alkışlar Berkan’a

Spor Toto Süper Lig’de kalan Göztepe’de, Traore’nin sezonu kapatmasıyla formayı sırtına geçiren Berkan Emir, özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla takımın ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu.


Sezon başında sol bek pozisyonunda Adama Traore’ye alternatif arayan Göztepe, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Berkan Emir’i kadrosuna katarak defansın solunu güçlendirdi. Traore takımın değişmezleri arasında yer alırken, ligin 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada planları alt üst eden bir gelişme yaşandı. Karşılaşmanın 17. dakikasında sakatlanan Adama Traore, yerini Berkan’a bıraktı. Ön çapraz bağında yırtık tespit edilen deneyimli oyuncunun sezonu kapatması camiada adeta şok etkisine sebep olurken, sezon başında alternatif olarak kadroya katılan Berkan, formanın yeni sahibi oldu.



Eleştirilere kulak tıkadı


Traore’nin sakatlanmasının ardından formayı alan Berkan, en fazla eleştirilen oyuncuların başında geldi. Eleştirilere kulak tıkayan ve işini yapan deneyimli oyuncu, ilk yarının sonuna kadar mevkiinde alternatifsiz olarak forma giydi. Devre arası transfer döneminde Berkan’a alternatif arayan yönetim Sporting Lizbon’da forma giyen Lumor’u kiralık olarak kadrosuna kattı. Lumor transferi ardından yeniden ikinci plana düşen deneyimli futbolcu yılmadı ve formasını geri aldı. En fazla eleştirilen oyuncuların başında gelen Berkan Emir, sarı-kırmızılıların ligin son düzlüğünde yakaladığı çıkışın en önemli parçaları arasında yer aldı.



Kariyer rekorunu kırdı


Bu sezon Göztepe formasını 23 lig maçında bin 810 dakika terleten Berkan Emir, Spor Toto Süper Lig’de en fazla süre aldığı sezonu geride bıraktı. Berkan bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken 3 kez gol pası verdi. Sezon başında geldiği sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren Berkan’ın geleceği henüz netlik kazanmazken, deneyimli oyuncunun kadroda tutulması bekleniyor. Öte yandan devre arasında Sporting Lizbon’dan kiralanan ve satın alma opsiyonu bulunan bir diğer sol bek Lumor ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 12:19
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