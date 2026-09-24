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Spor Göztepe’de 21 maçta 17 gol attı! Muğlaspor’da kadroya bile giremiyor
Spor

Göztepe’de 21 maçta 17 gol attı! Muğlaspor’da kadroya bile giremiyor

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Göztepe’de 21 maçta 17 gol attı! Muğlaspor’da kadroya bile giremiyor

Sezon başında Göztepe’den büyük umutlarla kiralanan Salem Boujila, Muğlaspor’da beklenen çıkışı yapamadı.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor’da sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Salem Boujila için işler istenildiği gibi gitmedi. Geçen sezon başında Süper Lig'de ilk haftalarda Göztepe A takım kadrosunda yer alıp 4 maçta da forma giyen, ardından U19 Takımı'na giderek 21 maçta 17 kez ağları sarsan Boujila, sezon başında gelişimi için Muğlaspor'a kiralandı.

 

Yedek kulübesine geçti

Göztepe U19 Takımı ile gösterdiği müthiş performansın ardından sarı-kırmızılıların UEFA Gençlik Ligi'ne gitmesinde büyük pay sahibi olan Tunus asıllı Finlandiyalı golcü, tecrübe kazanması için kiralandığı Muğlaspor'da forma şansı bulmakta zorlandı. İlk 3 maçta yeli-beyazlı formayı terleten 19 yaşındaki forvet daha sonra yedek kulübesine çekildi. Oyuncu son 4 maçta ise yedek kadroya dahi alınmadı.

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