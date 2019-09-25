0553 313 94 23

Göztepe Yozgatspor 1959 maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Göztepe ile Yozgatspor 1959 karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Yozgatspor 1959 maçı kaç kaç bitti?

25 Eylül 2019 Çarşamba 22:42
Göztepe Yozgatspor 1959 maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Göztepe ile Yozgatspor 1959 karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Yozgatspor 1959 maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Göztepe ile Yozgatspor 1959 karşılaştı. İşte, Göztepe Yozgatspor 1959 maçının detayları...

MAÇ SONUCU: 3-0

Tek maçlık eleminasyon sistemine göre oynanan mücadelede Göztepe evinde Yozgatspor 1959'u 3-0 mağlup etti.

Maçın 46. dakikasında Samet kendi kalesine attığı golle Göztepe'nin 1-0 öne geçmesine sebep oldu.

54. dakikada Eren Derdiyok attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

Karşılaşmanın skorunu 62. dakikada Ege Özkayımoğlu ilan etti: 3-0

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 22:42
  1. Göztepe Yozgatspor 1959 maçı kaç kaç bitti?
  2. Göztepe Spor Kulübü
  3. yozgatspor 1959
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paket sütler zararlı mı?
    1. Paket sütler zararlı mı?
    2. Göztepe Yozgatspor 1959 maçı kaç kaç..
    3. Trump'ın azil soruşturmasına neden..
    4. Vatandaşlar uygulamaya tepkili! Ceza..
    5. FETÖ tutukluların ailelerinden 'Yılmaz..
    6. 28 Şubat mağdurlarından gözü yaşlı..
    7. Erbakan'ın dava arkadaşı Mustafa..
    8. Sanal istihdam fuarı başladı | Sanal..
    9. İklim aktivisti Greta Thunberg kimdir?..
    10. Onlara selam bile vermek yasak!
    11. Minibüsle otomobil çarpıştı: 2 kişi..
    12. Çocuklarda kulak ağrısı neden olur?..
    13. Diriliş Osman bu akşam var mı? Diriliş..
    14. OGM personel alımı başvuru sonuçları..
    15. Panik atak nedir nasıl geçer? Panik..
    16. Fatsa Belediyespor Samsunspor maçı kaç..
    17. BM'ye damga vuran Uygur Türkleri..
    18. Uçuk nedir neden olur? Doğal..
    19. Galatasaray PSG Şampiyonlar Ligi maçı..
    20. IMF ile gizlice görüşen CHP'li Faik..
    21. Şiveydiz nasıl yapılır? Şiveydiz..
    22. Kabaklama nasıl yapılır? Kabaklama..
    23. Atmaca füzesi gururlandırdı! Hedefi..
    24. Fenerbahçe'de Galatasaray'a gönderme:..
    25. YÖKDİL sınavı geç başvuru tarihi ne..
    26. Avrupa ülkesinden Türkiye'ye teşekkür
    27. Trump görevden mi alınacak?
    28. İstanbul'da bir deprem daha!
    29. MEB Müdür ve Müdür Yardımcılığı..
    30. Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli..
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2019
    Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm, erken seçim...'
    Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba açıklama! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm, erken seçim...'
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!