Göztepe Yozgatspor 1959 maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Göztepe ile Yozgatspor 1959 karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Yozgatspor 1959 maçı kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Göztepe ile Yozgatspor 1959 karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Yozgatspor 1959 maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Göztepe ile Yozgatspor 1959 karşılaştı. İşte, Göztepe Yozgatspor 1959 maçının detayları... MAÇ SONUCU: 3-0 Tek maçlık eleminasyon sistemine göre oynanan mücadelede Göztepe evinde Yozgatspor 1959'u 3-0 mağlup etti. Maçın 46. dakikasında Samet kendi kalesine attığı golle Göztepe'nin 1-0 öne geçmesine sebep oldu. 54. dakikada Eren Derdiyok attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmanın skorunu 62. dakikada Ege Özkayımoğlu ilan etti: 3-0

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