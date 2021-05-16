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Spor Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ahlaklı, şerefli mücadele için oyuncularımı alınlarından öpüyorum
Spor

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ahlaklı, şerefli mücadele için oyuncularımı alınlarından öpüyorum

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, "Her şeye rağmen verdikleri namuslu, ahlaklı, şerefli mücadele için oyuncularımı alınlarından öpüyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 09:56:00 -
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ahlaklı, şerefli mücadele için oyuncularımı alınlarından öpüyorum

Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, zorlu bir sezonu tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bu zorlu süreçte duruş gösteren tüm profesyonelleri tebrik eden Karaman, şöyle konuştu:

"Bizim gibi güçlü camiaların hedefleri farklı olmalı. Yönetim kurulumuzla yapmış olduğumuz toplantılarda gelecek planları anlamında fikirlerimizi söyledik. İnşallah bu süreci bu şekilde geçireceğiz. Ben her şeye rağmen verdikleri namuslu, ahlaklı, şerefli mücadele için oyuncularımı alınlarından öpüyorum. İçeride vedalaştık. Profesyonel hayatın içerisinde tabii ki her şey var. Bugün de ellerinde gelen çabayı gösterdiler. Puan da alabilirdik, maçı da kazanabilirdik ama olmadı. Rakibimiz kazandı ve şampiyon oldular. Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Şampiyonluk mücadelesi veren ve küme düşen diğer takımlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Ünal Karaman, bir gazetecinin Beşiktaş maçı öncesinde yapılan yorumlarla ilgili bir sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Türk milleti çok özeldir. Bu insanlar bunları konuşurken bir şeyleri atlıyorlar. Ben sporda temas ettiğim hiçbir arkadaşıma toz konduramam. Niyetine, adamlığına ve duruşuna toz konduramam. Koskoca camiaları, burada hizmet veren insanları böyle basit ve sığ düşüncelerle farklı noktalara çekmek bizim milletimizin harcı değil. Ben bunları bu şekilde görür ve bu şekilde yorumlarım. Bazen kırılıyoruz ama kırıldığımız yerden daha güçlü çıkarız. Bu tür seviyesiz yaklaşımlar böyle güçlü camialara hizmet eden insanların olduğu ortam içerisinde çok kırıcı, çok rencide edici.

Ben bu tarz ağzı gevşeklerin ağzından çıkan sözü yüreğinden damıtarak çıkartmasını, beyin süzgecinden geçirerek diline aktarmasını tavsiye veriyorum. Çünkü bizim milletimizin insanının ağzından çıkacak sözler değil bu sözler. Aslında çok ciddiye de almıyorum. Çünkü biz kendimizin ne olduğunu ve nerede durduğumuzu biliyoruz. Şükürler olsun iki tane soysuzun, arsızın laf demesini de kendimiz de camiamız olarak da farklı bir yere koyacak nokta değiliz."

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